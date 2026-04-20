Beth Orton logró encauzar artísticamente su carrera con el lanzamiento en 2022 de ‘Weather Alive‘, uno de sus trabajos más inspirados publicados dentro del siglo XXI. La que fuera una de las musas alternativas de los noventa vuelve este año son el sucesor de aquel álbum, ‘The Ground Above’, que se podrá escuchar a partir del 26 de junio.

‘The Ground Above’ se presenta como un trabajo dividido en dos mitades, la primera más «fragmentada» y la segunda más «expansiva», y cuenta con la participación de músicos destacados como Tom Skinner, integrante de Sons of Kemet y The Smile. En cuanto a las temáticas exploradas en el álbum, Orton «documenta la supervivencia y la renovación, la maternidad y la identidad, la inquietud política y la elección constante de quedarse, ya sea en el amor, en el arte o en el mundo».

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El disco, que vuelve a estar producido por la propia Orton, se presenta con dos temas. El primero, ‘Waiting’, lanzado hoy, combina pianos melancólicos con una instrumentación que flirtea con el jazz, el soul y los ritmos afrocubanos. Orton explica que ‘Waiting’ es «una celebración de salir del estado de espera en el que nos mantiene el miedo”.

El segundo adelanto es ‘The Ground Above’, el tema titular, que se conoce desde finales de marzo y abre el disco por todo lo alto, extendiéndose por encima de los 8 minutos. ‘The Ground Above’ es uno de los temas más largos de su carrera, solo superado por ‘Galaxy of Emptiness’.

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‘The Ground Above’ gira en torno a una afirmación obvia: «el amor es la única certeza que existe». Pero la canción, escrita en un estilo de jazz-rock, huye de lo predecible ofreciendo una progresión instrumental llena de detalle y emoción.



