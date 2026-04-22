Boards of Canada lanzan en un mes su primer disco en 13 años

Boards of Canada han lanzado recientemente un fragmento de música nueva que parecía anticipar algún tipo de noticia o novedad musical.
Finalmente, el dúo escocés formado por Michael Sandison y Marcus Eoin, considerado el principal referente de la música downtempo, ha confirmado su primer álbum en 13 años. El disco, titulado ‘Inferno’, se podrá escuchar a partir del 29 de mayo de 2026 a través del sello Warp Records. Serán 70 minutos de música, confirma el grupo en redes.
Ha pasado todo este tiempo desde el lanzamiento de ‘Tomorrow’s Harvest‘ en 2013, trabajo que, a su vez, se hizo esperar casi una década. Durante este periodo, el grupo, autor de obras clave de la electrónica de los 90 como ‘Music Has the Right to Children’ (1998), apenas ha lanzado puntuales remixes, mientras artistas como el fallecido David Bowie han sido influidos por su música.
01. Introit
02. Prophecy At 1420 MHz
03. Hydrogen Helium Lithium Leviathan
04. Age Of Capricorn
05. Father And Son
06. Somewhere Right Now In The Future
07. Naraka
08. Acts Of Magic
09. Memory Death
10. The Word Becomes Flesh
11. Into The Magic Land
12. Blood In The Labyrinth
13. Deep Time
14. All Reason Departs
15. Arena Americanada
16. The Process
17. You Retreat In Time And Space
18. I Saw Through Platonia