El optimismo electrónico de Digitalism viene a España

El que fuera uno de los grupos clave del electro-house de principios de siglo, Digitalism, quienes con su disco de 2007 ‘Idealism‘ irradiaron de sintetizadores y ritmos electrónicos los escenarios de medio mundo, después colaborando con artistas de la talla de Daft Punk o Depeche Mode, continúan su carrera y este año lanzarán su quinto disco, un trabajo nada casualmente titulado ‘Optimism’ que podrá escucharse a partir del 29 de mayo.

‘Optimism’ se ha presentado, hasta ahora, con dos sencillos. El más reciente, estrenado esta semana, es ‘Golden’, un tema de corte French House pero renovado. Igual de eufórico sonaba el primer avance, ‘Space Invaders’, de corte más dance-rock y nostálgico.

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El dúo alemán formado en 2004 por Jens Moelle e İsmail Tüfekçi sigue en muy buena forma, comprometido con construir su propia utopía electrónica. Una utopía que llegará a España, por cierto, a finales de año.

Será el día 30 de octubre en la sala Wago de Madrid y el 31 de octubre en la sala Apolo de Barcelona cuando, desde España, podamos escuchar en vivo el material de ‘Optimism’. Ambas fechas se encuadran en una gira europea que incluye otras fechas en Londres, Roma, Ámsterdam o París.



