Portadón y single para lo nuevo de Eartheater: Heavenly Body

Eartheater, la cantante de pop electrónico experimental, conocida por canciones deslumbrantes como ‘Below the Clavicle’, por su elástica voz y por su impactante estilo, ha anunciado que su nuevo disco podrá escucharse a partir del próximo 14 de julio.

Titulado ‘Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message’, el álbum está dedicado a su embarazo y maternidad, en concreto a las “angustias y alegrías de ser madre”.

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«Heavenly Body» se compondrá de 11 pistas, una de las cuales incluye colaboración con otra madre reciente: Oklou. Ambas unirán fuerzas en ‘Fast Asleep’. La pista final, ‘Nova’, recibe su título del nombre de la hija de Eartheater.

‘Paradise Rains’, el primer adelanto de «Heavenly Body», sigue la faceta más emocional la artista, arropándose de melancólicos pianos y cuerdas. Eartheater cuenta que la canción trata sobre recuperar la granja de su infancia, que su familia había vendido, y volver a ella 20 años después con su marido. Ese regreso estuvo lleno de emociones y coincidencias importantes, incluyendo que concibió a su bebé el mismo día que visitaron la granja por primera vez.

