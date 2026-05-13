The Mountain Goats publicaron disco el pasado mes de noviembre, pero eso no les ha impedido terminar el siguiente antes de lo esperado. Apenas unos meses después de ‘Through This Fire Across From Peter Balkan’, el grupo de John Darnielle ha anunciado que lanzará ‘Days’ el próximo 7 de agosto.
‘Days’ fue concebido originalmente como una secuela del álbum de 2017 de The Mountain Goats, ‘Goths’, y su sencillo título no anticipa los curiosos nombres de las canciones que contiene el disco: tenemos muchas ganas de escuchar ‘Best Hard Rock Albums 2013’ y ‘Hidden Majesty of Later Venom Albums’. Según explica Darnielle, las canciones de Days “hablan más o menos de los 70, los 80 y los 90”.
De momento ya está disponible un adelanto de ‘Days’ con un título igualmente llamativo, que hace referencia a un famoso actor estadounidense: ‘Charlie Sheen Reaches Out to the Feds’. Traducido como “Charlie Sheen contacta con las autoridades federales”, el título alude al episodio real en el que Sheen vio una película gore y llamó a las autoridades al creer que estaba presenciando un asesinato real.
El sonido de indie-rock enérgico y animado de ‘Charlie Sheen Reaches Out to the Feds’, que incorpora riffs de saxofón bajo producción de John Congleton, presenta una historia de tono cómico e irónico, protagonizada por un Charlie Sheen convencido de estar descubriendo una conspiración criminal, mientras los agentes intentan hacerle entrar en razón.
Days:
01 Song for Layne Staley
02 Charlie Sheen Reaches Out to the Feds
03 Shallow Grave
04 Candlebox
05 Annie Haslam Imperial Phase
06 Crying on Eddie Nash’s Grave
07 Days
08 Best Hard Rock Albums 2013
09 Going to Fennario
10 Woodstock
11 Hidden Majesty of Later Venom Albums
12 Last Day