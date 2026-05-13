The Mountain Goats publicaron disco el pasado mes de noviembre, pero eso no les ha impedido terminar el siguiente antes de lo esperado. Apenas unos meses después de ‘Through This Fire Across From Peter Balkan’, el grupo de John Darnielle ha anunciado que lanzará ‘Days’ el próximo 7 de agosto.

‘Days’ fue concebido originalmente como una secuela del álbum de 2017 de The Mountain Goats, ‘Goths’, y su sencillo título no anticipa los curiosos nombres de las canciones que contiene el disco: tenemos muchas ganas de escuchar ‘Best Hard Rock Albums 2013’ y ‘Hidden Majesty of Later Venom Albums’. Según explica Darnielle, las canciones de Days “hablan más o menos de los 70, los 80 y los 90”.

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De momento ya está disponible un adelanto de ‘Days’ con un título igualmente llamativo, que hace referencia a un famoso actor estadounidense: ‘Charlie Sheen Reaches Out to the Feds’. Traducido como “Charlie Sheen contacta con las autoridades federales”, el título alude al episodio real en el que Sheen vio una película gore y llamó a las autoridades al creer que estaba presenciando un asesinato real.

El sonido de indie-rock enérgico y animado de ‘Charlie Sheen Reaches Out to the Feds’, que incorpora riffs de saxofón bajo producción de John Congleton, presenta una historia de tono cómico e irónico, protagonizada por un Charlie Sheen convencido de estar descubriendo una conspiración criminal, mientras los agentes intentan hacerle entrar en razón.

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Days:

01 Song for Layne Staley

02 Charlie Sheen Reaches Out to the Feds

03 Shallow Grave

04 Candlebox

05 Annie Haslam Imperial Phase

06 Crying on Eddie Nash’s Grave

07 Days

08 Best Hard Rock Albums 2013

09 Going to Fennario

10 Woodstock

11 Hidden Majesty of Later Venom Albums

12 Last Day

