El regreso de The Pandoras, las heroínas ocultas del garage rock americano

The Pandoras representan uno de los episodios más peculiares y quizá más injustamente olvidados del rock estadounidense. La banda de garage rock fue una de las primeras formadas íntegramente por mujeres en fichar por una gran discográfica, pero los constantes cambios de formación y la trágica muerte de su vocalista original, Paula Pierce, en 1991, con apenas 31 años, a causa de un aneurisma cerebral, han contribuido a complicar su historia.

Y eso que su propuesta artística, surgida en el contexto del revival ochentero del garage y la psicodelia de los años 60, era directa y efectiva. Canciones como ‘It’s About Time’ o ‘He’s Not Far’, incluidas en su debut de 1984, ofrecían una combinación explosiva de riffs ramonianos, armonías sesenteras y energía desatada. Por su parte, ‘He’s All Talk’, de ‘Stop Pretending’, destacaba por su delirante riff de órgano. Veréis cómo suenan como un precedente de Hole.

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Los lanzamientos de The Pandoras continuaron a finales de los 80 en distintos sellos vinculados a grandes compañías, pero los continuos cambios de integrantes hicieron que la trayectoria del grupo se fragmentara en múltiples direcciones: reuniones parciales de miembros originales, nuevas incorporaciones, formaciones paralelas y alineaciones cambiantes entre grabaciones y directos.

La banda, que volvió a reunirse en 2013, contó con Kim Shattuck -líder de The Muffs y durante un tiempo bajista de los Pixies- como figura principal de esta nueva etapa, pero Shattuck falleció en 2019. La formación actual, integrada por músicos que han ido entrando y saliendo de The Pandoras a lo largo de los años -Melanie Vammen, Karen Basset, Sheri Kaplan y Natalie Grace Sweet-, se encuentra de gira reivindicando el legado de Paula Pierce, Kim Shattuck y la fundamental contribución de The Pandoras a la historia del rock.

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La gira actual de The Pandoras pasará por España de la mano de Escenarios Madrid by VIBRA Mahou este viernes 15 de mayo en la Sala GRUTA77 de Madrid. El concierto comenzará a las 21:30 y contará con AntiMums, grupo estilísticamente afín, proveniente de Vigo, como telonero.











