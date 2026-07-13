No desvelo nada que no aparezca en el tráiler o la sinopsis: ¿la premisa que pone en marcha ‘Obsession’ consiste en una “barrita de los deseos” que se compra en una tienda como si fuera una bolsa de patatas? ¿En serio? ¿Y encima hay que partirla, como hace la tía Gladys en ‘Weapons’?

El debut en el largometraje del veinteañero Curry Barker, conocido entre los aficionados por sus cortos de terror y comedia en YouTube (disponibles en su canal that’s a bad idea), gira en torno a una relación sentimental tóxica cuyo conflicto dramático, según ha confesado el propio director, no sabía cómo demonios resolver. Después de darle muchas vueltas, optó por la solución más fácil, socorrida y trillada: un objeto mágico. Y listo.

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En realidad, lo que demuestra Barker es que esa vieja máxima cinéfila de que “sin un buen guion es imposible hacer una buena película” es más falsa que una noticia de Periodista Digital. Y más aún en el cine de terror, donde el cómo se cuenta suele importar más que el qué se cuenta. Ahí está el slasher, un subgénero construido sobre tramas simplonas y casi siempre intercambiables.

‘Obsession’ (premiada en el último Festival de Sitges) funciona tan bien no por su argumento, sino por su creativo y elaboradísimo trabajo de puesta en escena. La película está repleta de secuencias magníficamente planificadas, con una composición visual que hace crecer la tensión casi sin que el espectador sea consciente: la protagonista observando fijamente al chico desde el fondo del plano y fuera de foco, permaneciendo en penumbra mientras dialoga con él en plano-contraplano, apareciendo de repente tras un travelling lateral en el restaurante…

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Barker maneja todos los recursos audiovisuales con una destreza impropia de su edad. A la planificación de las escenas se suman un diseño sonoro tan juguetón como eficaz desde un punto de vista dramático, la inquietante atmósfera que extrae de la vieja casa de la abuela donde transcurre buena parte de la acción, una impecable dosificación de las secuencias de impacto (una de ellas especialmente salvaje), unos golpes de humor negro que alivian la tensión sin romper nunca el tono y un giro final que, más que terrorífico, resulta aterrador por sus implicaciones emocionales.

Aunque en algún momento el recurso del vaivén emocional de la protagonista resulta algo reiterativo –“ahora estoy loca, ahora no, ahora sí”-, el conjunto mantiene un equilibrio admirable. Buena parte del mérito recae en Inde Navarrette, a quien se puede ver en el videoclip de ‘My Body Isn’t Ready’ de Sombr, y que aquí firma una interpretación fabulosa, capaz de convertir un personaje potencialmente caricaturesco en el auténtico corazón emocional de la película.

‘Obsession’ es una muestra más del gran momento que vive el cine de terror: el único género actualmente capaz de reventar taquillas con propuestas diferentes y personales sin recurrir al sistema de franquicias.