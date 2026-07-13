Que Sombr es una de las grandes estrellas revelación del último año queda claro con solo mirar las listas globales de éxitos, donde el artista neoyorquino coloca hasta cuatro canciones en el top 200. Aunque el público no se cansa de ‘we never dated’, también sus lanzamientos más recientes han funcionado de maravilla, especialmente ‘homewrecker‘, mientras ‘My Body Isn’t Ready’ empieza a consolidarse y continúa en listas casi un mes después de su estreno.

‘My Body Isn’t Ready’ es otro medio tiempo de pop-rock firmado por Sombr, marcado por su fuerza melódica y una instrumentación nostálgica que remite al final de los 90 y principios de los 2000. Tan nostálgica resulta, de hecho, que sus estrofas recuerdan claramente a ‘Yellow‘ de Coldplay, hasta el punto de que el parecido llega a resultar sospechoso. Durante unos segundos casi parece que estés escuchando el clásico de Coldplay antes de darte cuenta de que se trata de otra canción.

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Superadas las comparaciones, Sombr entrega otro single con potencial de himno, no solo por la pegada melódica de su estribillo, sino también por el mensaje de ‘My Body Isn’t Ready’, que forja la Canción del Día de hoy.

El estribillo alude de forma directa a la inseguridad con el propio cuerpo: «Me gustas, pero mi cuerpo no está preparado / Te deseo, pero el espejo no me deja / Intento ser la persona que esperas que sea, pero no estoy preparado». Sombr firma así un himno sobre la dismorfia corporal y la autoestima que conectará con cualquiera que alguna vez se haya sentido incómodo en su propia piel.

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El trasfondo de ‘My Body Isn’t Ready’ es, por supuesto, romántico, aunque está narrado desde ese sentimiento de inseguridad, que incluso lleva a Shane Boose a fantasear con convertirse en otra persona: «Si pudiera salir de mi propia piel, ¿me dejarías?», se pregunta, antes de anhelar una vuelta a un mundo más sencillo: «Si pudiéramos ser como esos niños otra vez, quizá podría nadar». Muy pocos artistas masculinos recordamos que hayan cantado de forma tan honesta sobre la dismorfia corporal. Entre ellos, antes de Sombr, el gran Perfume Genius.

