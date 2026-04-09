Amor, metacine y western en ‘Homewrecker’ de sombr

Del clásico ‘Personal Jesus’ (Depeche Mode) dirigido por Anton Corbijn en el almeriense desierto de Tabernas, al espantoso ‘Blind Kings’ (Chelsea Grin) dirigido (es un decir) por Tim Burton, pasando por el posmoderno ‘Old Town Road’ de Lil Nas X. La iconografía del western ha dado bastante juego en la historia del videoclip.

‘Homewrecker’, dirigido por Gus Black (realizador habitual en los clips de Mckenna Grace), se suma a esta tradición introduciendo un giro metalingüístico. El vídeo se abre con un plano de un grandioso atardecer en el que sombr podría perfectamente agacharse, tomar un puñado de tierra y, con el puño en alto, soltar aquello de “A Dios pongo por testigo…”.

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A partir de ahí, el clip despliega todo un catálogo de tópicos del western: pistoleros, pelanduscas (interpretada por la influencer Quen Blackwell), miradas amenazantes y la promesa latente de un duelo a lo Sergio Leone. Pero, al minuto, el relato salta por los aires como un sombrero alcanzado por un disparo. La tramoya del rodaje irrumpe en el encuadre, quebrando la ficción e incorporando a un nuevo personaje: el propio director (interpretado por Milo Manheim, el prota de la saga ‘Zombies’ de Disney).

Ese desdoblamiento introduce una capa de lectura interesante: el conflicto, un triángulo amoroso de manual, se desarrolla simultáneamente en dos planos, el de la ficción y el de su propio rodaje, que se entrelazan y confunden continuamente. Nunca queda del todo claro cuándo la pareja está interpretando y cuándo está flirteando.

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Al final, el duelo se desplaza del universo diegético al set: pelea entre el director y el protagonista, y final digno de western romántico con los amantes huyendo juntos al galope. El epílogo añade una capa más de relectura: una falsa toma falsa de un falso rodaje.

