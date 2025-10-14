Tim Burton no se esfuerza ni por Lady Gaga

Si hace treinta años se hubiera anunciado que Tim Burton iba a dirigir el nuevo videoclip de una estrella del pop -no sé, Madonna o Whitney Houston-, habría sido un acontecimiento mundial. Hoy, que Burton dirija un clip de Lady Gaga es como si Amenábar realizara un vídeo para Mónica Naranjo. Pues vale.
Tras más de una década de exitoso (en términos pecuniarios) funcionariado en Disney, estampando su sello estético sobre reproducciones sin alma como un bostezante Dalí del siglo XXI, ‘The Dead Dance’ podría haber sido una buena oportunidad para que Burton se soltara un poco la melena (gótica) e hiciera algo que recordara al personalísimo cineasta que deslumbró en los noventa. Pues tampoco.
‘The Dead Dance’ es como una versión desganada y anodina del ‘Thriller’ de John Landis y Michael Jackson, presentada con el atractivo estilo visual y el ambiente isleño caribeño de ‘Yo anduve con un zombie’ (1943).
Rodado en la “isla de las muñecas” de México (un paraje lleno de muñecas colgadas durante años por un “coleccionista” local, convertido en atracción turística), el vídeo muestra a la cantante neoyorquina caracterizada como una muñeca victoriana que cobra vida como si tuviera síntomas de Parkinson.
A partir de esa premisa, la narración no va mucho más allá. Lo que podría haber sido una alocada reunión de muñecas bailando como posesas, ha acabado resultando una interminable coreografía halloweenesca, salpicada con planos de muñecas cobrando vida (algunas con un uso de la animación bastante cutre) pretendidamente siniestros/divertidos. Ni una cosa ni la otra.