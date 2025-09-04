‘Michael’, la nueva película biográfica sobre el Rey del Pop, tiene previsto su estreno en abril tras varios retrasos, uno de ellos debido a que hubo escenas que tuvieron que volver a rodarse. Por el acuerdo al que se llegó con su familia, está prohibido que Jordan Chandler, uno de los niños que le acusó de abusos, aparezca dramatizado en una película.

Antoine Fuqua dirige, un sobrino de Michael llamado Jaafar Jackson le interpretará, y Colman Domingo (‘Euphoria’) hará de Joe Jackson, padre de Michael. En una entrevista reciente, Domingo ha agradecido el apoyo de la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, porque según él, «una breve charla» les fue «muy útil». Paris ha acudido a las redes sociales para responder que eso es falso, pues según ella, no le hicieron caso en absoluto.

Su testimonio es el siguiente: «Leí uno de los primeros borradores del guión y les pasé unas notas sobre lo que era deshonesto o no me sentaba bien, y cuando no siguieron esa dirección, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo».

Después se ha explayado más y ha dicho que la película se dirige a una parte muy específica del fandom de su padre y que a la gente le va a gustar. «La cuestión de estos biopics es que es Hollywood. Es la tierra de la fantasía, no es real pero te lo venden como si lo fuera. Está muy edulcorado, la narrativa está muy controlada. Hay un montón de incongruencias y un montón de mentiras bien gordas».

Continúa: «Eso no va conmigo. No me gusta ser deshonesta. Yo hablé, no me escucharon, y tuve que joderme. Eso es todo. Os va a gustar la puta película así que id a verla, disfrutad, pero dejadme fuera de ella».