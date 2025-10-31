2025 está siendo un gran año para el cine de terror. Y aún faltan varios platos fuertes por llegar: ‘Keeper’, la nueva de Osgood Perkins; ‘Alpha’, el esperado regreso de Julia Ducournau tras ganar en Cannes con ‘Titane’; ‘Predator: Badlands’, nueva entrega de la saga resucitada por Dan Trachtenberg; o la recién estrenada ‘Together’. Aparte de las ya reseñadas ‘La hermanastra fea’, ‘Frankenstein’ (Netflix), ‘Devuélvemela’ (Prime Video, Apple TV), ‘Nosferatu’ (SkyShowtime) y la impresionante ‘Weapons’ (HBO Max), recomendamos diez títulos recientes para ver esta noche de difuntos.

Oddity (Damian McCarthy)

Ya lo dijimos en el especial de Halloween del año pasado: había que seguir muy de cerca la carrera de Damian McCarthy tras su personalísimo debut, ‘Caveat’. De momento, ya lo ha fichado Neon para dirigir ‘Hokum’, su gran apuesta de terror para 2026, junto a los nuevos trabajos de Osgood Perkins (‘Keeper’) y David Robert Mitchell (la esperadísima ‘They Follow’).

En ‘Oddity’, el realizador y guionista irlandés vuelve a demostrar su extraordinaria habilidad para crear atmósferas ominosas y perturbadoras, construir personajes sólidos, utilizar el espacio fílmico para generar tensión dramática (una vez más, casi toda la acción transcurre en un único escenario) y elaborar sustos -varios de ellos antológicos- capaces de hacerte saltar del sofá como si te hubieras sentado encima del gato. Sigue fallando un poco en el guion, algo irregular y con ciertos subrayados, pero cuando afine ese aspecto puede convertirse en uno de los grandes directores del cine de terror. 7’9

Disponible: Movistar+



28 años después (Danny Boyle)

Una de las sorpresas del año. La reactivación de la revolucionaria saga iniciada por Danny Boyle y Alex Garland hace más de veinte años, atufaba a operación de márquetin para seguir estirando el chicle de los infectados rabiosos y velocistas (hay previstas otras dos películas). Vamos, que daba más pereza que el remake de ‘Sé lo que hicisteis el último verano’.

Sin embargo, ‘28 años después’ está sorprendentemente bien: es todo lo contrario a una secuela convencional. La película es un mejunje de referentes –de ‘Apocalypse Now’ al folk horror pasando por ‘Holocausto caníbal’ o ‘The Last of Us’- y referencias a la actualidad –el Brexit, el Covid-, con un montaje muy delirante y efectista (incluyendo cortes de películas clásicas, planos borrosos), pero que funciona muy bien, mucho mejor de lo que debería. Una historia de iniciación adolescente llena de sorpresas, potencia dramática y atractiva estética terrorífica. 8

Disponible: Prime Video, Apple TV, Rakuten TV



El baño del diablo (Severin Fiala, Veronika Franz)

Ganadora del festival de Sitges el año pasado, ‘El baño del diablo’ supuso la confirmación del talento del dúo de cineasta austriacos Severin Fiala y Veronika Franz (guionista habitual de Ulrich Seidl), quienes se habían dado a conocer con ‘Buenas noches, mamá’ (que tuvo remake hollywoodense, con Naomi Watts como protagonista) y ‘La cabaña siniestra’.

A medio camino entre el folk horror, el terror psicológico y el drama histórico basado en hechos reales (una serie de casos de infanticidio con un trasfondo terriblemente trágico), ‘El baño del diablo’ es un sobrecogedor retrato de la depresión femenina ambientado en la Austria rural del siglo XVIII, un entorno dominado por la opresión social, el aislamiento y la superstición. Mención especial merece la impresionante interpretación de Anja Plaschg, quien además firma la perturbadora banda sonora bajo su alias musical, Soap&Skin. 8’3

Disponible: Filmin



Sleep (Jason Yu)

El cine de terror coreano no falla. Cada año nos llega alguna buena película. Hace dos años sobresalió el notable debut de Jason Yu, formado como ayudante de dirección con Bong Joon-ho. Presentada en el festival de Cannes y protagonizada por dos rostros habituales del género, Lee Sun-kyun (‘Parásitos’) y Jung Yu-mi (‘Train to Busan’), quienes llevan todo el peso de la película, ‘Sleep’ es un brillante acercamiento al sonambulismo –‘Phenomena’, ‘Come True’, ‘The Night House’- como trastorno capaz de generar situaciones terroríficas.

A partir de una premisa argumental muy sencilla –una mujer embarazada empieza a preocuparse (y emparanoiarse) por el mal dormir que tiene su marido-, el director despliega todo su talento para construir suspense, tensión dramática y una atmósfera cada vez más inquietante. “Ha entrado alguien”, dice el sonámbulo nada más comenzar la película. ‘Sleep’ juega con gran habilidad con los efectos de la falta de sueño en los padres primerizos, mezclándolos con el sentido de amenaza propio del subgénero home invasion. 8

Disponible: Movistar+



La chica de la aguja (Magnus von Horn)

Otro director de cuyo potencial ya habíamos avisado con la magnífica ‘Después de esto (The Here After)’. Con ‘La chica de la aguja’, el sueco Magnus von Horn se consolida definitivamente en la primera división del cine europeo: selección oficial en Cannes y nominaciones al Óscar y a los Globos de Oro.

Obviamente, no se trata de una película de terror al uso. ‘La chica de la aguja’ es un sórdido drama criminal de época (está situado en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial), articulado a través de los códigos expresivos y narrativos de los relatos de terror. Un cuento de hadas expresionista (la fotografía en blanco y negro es una maravilla), protagonizado por una joven embarazada y desempleada, una mezcla de Gretel y la pequeña cerillera, que caerá en las redes de una bruja malvada que regenta una tienda de dulces. Tremenda. 8’4

Disponible: Filmin



MadS (David Moreau)

David Moreau entró en el cine terror por la puerta grande… y salió muy pronto por la pequeña. Junto a Xavier Palud realizó ‘Ellos (Ils)’, una fabulosa “home invasión” que formó parte de aquel movimiento llamado Nuevo extremismo francés. Fue rápidamente fichado por Hollywood para dirigir la nefasta ‘The Eye’, otro de esos remakes innecesarios de películas de terror oriental. A partir de ahí, el tándem se disolvió y Moreau terminó realizando comedietas insustanciales (‘20 años no importan’, ‘King, mi pequeño rey’).

Rodada en un único plano secuencia, ‘MadS’ es un inmersivo y potentísimo acercamiento al cine de zombis o infectados: una vertiginosa pesadilla nocturna, a medio camino entre un (mal) viaje alucinógeno y el inicio de un apocalipsis zombi, que funciona mucho más allá de su virtuoso dispositivo narrativo. Puro cine de terror, sin más pretensión que la de hacernos disfrutar pasándolo mal. 8

Disponible: Filmin, Prime Video, Rakuten TV



Vampira humanista busca suicida (Ariane Louis-Seize)

¿Cómo ha llegado el ‘Drácula Yeyé’ de Andrés Pajares a sonar como colofón musical de una película de terror canadiense dirigida por una directora de Quebec de-toda-la-vida? ¿Qué “océanos de tiempo” ha tenido que atravesar la canción? Esa es una de las muchas peculiaridades de ‘Vampira humanista busca suicida’, una de las mejores muestras de terror indie de los últimos años.

Premiada en el festival de Sitges (en la sección Noves Visions, el mejor termómetro para este tipo de propuestas), ‘Vampira humanista busca suicida’ es una ingeniosa relectura de la mitología vampírica en clave coming of age y comedia de humor negro: la crónica del proceso de maduración de una joven vampira (la magnética Sara Montpetit, protagonista también de la excelente ‘Falcon Lake’), quien, como buena adolescente, se rebela contra su destino de chupadora de sangre. 7’8

Disponible: Movistar+



La sociedad de los talentos muertos (John Hsu)

Fue un poco la ‘One Cut of the Dead’ del año pasado: una alocada comedia oriental de terror, muy autorreferencial y meta, que fue ganando adeptos a medida que pasaba por festivales especializados, de Toronto (en su influyente sección Midnight Madness, el mismo año que ganó ‘La sustancia’) a Sitges (donde se alzó con el premio del público).

‘La sociedad de los talentos muertos’ funciona como un cruce entre la premisa argumental de ‘Bitelchús’ y la gramática visual de ‘Todo a la vez en todas partes’. Podría haberse quedado en una tontorrona comedia de fantasmas al estilo de Stephen Chow (por momentos lo parece). Sin embargo, gracias a un guion enormemente ingenioso y a un equilibrio impecable entre humor, sustos, sangre, drama existencial y guiños a los códigos del J-Horror dosmilero, la película trasciende su propio punto de partida paródico. 7’2

Disponible: Netflix



Heretic (Scott Beck, Bryan Woods)

Quién nos iba a decir que Hugh Grant acabaría encarnando a uno de los villanos más seductores y aterradores del cine de terror reciente, con potencial para convertirse en un nuevo icono del género. Scott Beck y Bryan Woods, guionistas de la saga ‘Un lugar tranquilo’, vuelven a demostrar su talento para construir historias de terror sorprendentes, tensas y llenas de imaginación.

‘Heretic’ propone un clásico juego del gato y el ratón, con personajes que luchan desesperadamente por escapar de la trampa urdida por un psicópata. Todo ello sustentado en unos diálogos ingeniosos, agudas reflexiones teológicas y una buena dosis de humor negro. El resultado es un estupendo ejercicio de suspense y terror, excelentemente interpretado por el trío protagonista, que va creciendo en intensidad hasta alcanzar un clímax tan perturbador como brillante. 8’3

Disponible: Movistar+



La acompañante (Drew Hancock)

Doblete de Sophie Thatcher, convertida en la nueva reina del terror (también aparece en ‘The Boogeyman’ y ‘MaXXXine’, y será la protagonista de ‘Her Private Hell’, la esperadísima nueva película de Nicolas Winding Refn). El inesperado taquillazo de la modesta ‘La acompañante’ en su estreno a principios de 2025, parecía anunciar el buen año comercial y artístico que está teniendo el género.

El debut en el largometraje de Drew Hancock, producida nada menos que por Zach Cregger, es una combinación muy divertida y juguetona entre terror gore, comedia satírica y ciencia ficción de andar por casa. Aunque su planteamiento es muy poco original, tanto su discurso como su ejecución la hacen tan disfrutable y sorprendente (el tráiler la destripa, por cierto) como un episodio de ‘Black Mirror’, serie con la que tienen bastante que ver. 7

Disponible: HBO Max, Movistar+