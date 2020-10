Maratón Halloween 2020: 5 películas de terror recientes para ver en plataformas

Como todos los años, recomendamos varias películas para maratonear esta noche de difuntos. A estas cinco propuestas, hay que añadir otras tres que se han estrenado este año en plataformas y ya reseñamos en su momento: la eficaz y perturbadora distopía ‘Vivarium’ (Filmin, Movistar+), la asfixiante y telúrica ‘El faro’ (Movistar+, DVD), y la fascinante ‘Under the Skin’ (Filmin, DVD), una de las obras maestras del siglo XXI.

One Cut of the Dead (Shinichiro Ueda)

La película perfecta para ver en Halloween. Una virtuosa comedia de terror metalingüístico, que funciona en tres niveles: como hilarante cinta de zombis de serie z, como ingenioso triple salto mortal autorreflexivo, y como emotivo homenaje al oficio de hacer películas. Vendida como el ‘Zombies Party’ nipón (para mí la supera en ingenio), ‘One Cut of The Dead’ es el equivalente japonés a bombazos estadounidenses como ‘Paranormal Activity’ o ‘El proyecto de la bruja de Blair’, filmes de bajísimo presupuesto que se convirtieron en inesperados exitazos de taquilla gracias al boca-oreja. ‘One Cut of The Dead’ costó 27.000 dólares y ya ha recaudado más de 20 millones en todo el mundo. Mejor no contar nada sobre su divertido argumento y su sorprendente estructura narrativa. Solo decir que es la típica película que no te cansarás de recomendar porque sabes que no puedes fallar. 8,9.

Disponible: Movistar+, DVD

Historias de miedo para contar en la oscuridad (André Øvredal)

El noruego André Øvredal se dio a conocer con ‘Troll Hunter’, una muy eficaz muestra de terror found footage que le abrió las puertas de la industria anglosajona. Tras la apreciable ‘La autopsia de Jane Doe’, Guillermo del Toro lo fichó para adaptar las “historias de miedo” escritas por Alvin Schwartz (ya se está rodando una segunda parte). A través de una habilidosa solución narrativa, utilizando una mansión encantada como eje argumental, los cinco guionistas acreditados (entre ellos el propio Del Toro) han conseguido engarzar los diferentes relatos originales en un mismo cuerpo dramático. El resultado de este puzle narrativo es un atractivo cuento de terror gótico, con influencias de revivals ochenteros tipo ‘Stranger Things’, que es capaz de conjugar en un mismo discurso los monstruos de la imaginación con otros tan reales como el racismo (contra los mexicanos), la guerra (de Vietnam) o los políticos corruptos (Nixon). 8.

Disponible: Amazon Prime Video, Google Play, iTunes, Rakuten TV

Bosque maldito (Lee Cronin)

En su influyente ensayo ‘Introducción a la literatura fantástica’ (Paidós, 2006), Tzvetan Todorov define lo fantástico como el espacio de vacilación que existe entre las dos posibles explicaciones que se pueden dar a un fenómeno extraño: la natural y la sobrenatural. Pues bien, ‘Bosque maldito’, desde su mismo título original (el mucho más ambiguo y sugerente ‘The Hole in the Ground’), parece seguir al pie de la letra la teoría del filósofo franco-búlgaro. El debutante Lee Cronin narra una inquietante pesadilla materna -¿es mi hijo realmente mi hijo?- jugando constantemente con esa “vacilación”, con esa incertidumbre sobre si lo que la protagonista está experimentando es real o producto de su imaginación. Si a este sugestivo juego dramático le sumamos una narración muy sutil y efectiva, un ritmo pausado y envolvente, unos personajes bien perfilados, y una atmósfera siniestra con ecos de folk horror, el resultado es un estupendo relato de terror, tan evocador como efectivo. 8.

Disponible: Movistar+, iTunes, DVD

The Little Stranger (Lenny Abrahamson)

Si quieres pasar una noche de Halloween tranquilita, sin mucho susto de posproducción ni salpicaduras de sangre, esta es tu película. ‘The Little Stranger’ es terror atmosférico, una envolvente historia de fantasmas que estaría más cerca de la intriga psicológica tipo ‘Otra vuelta de tuerca’ (Henry James) o del goticismo decadente de ‘La caída de la Casa Usher’ (Edgar Allan Poe), que del efectivo (y efectista) terror de parque de atracciones de James Wan. Ambientada en una decadente mansión en la Inglaterra de posguerra, ‘The Little Stranger’ es un elegante drama sobre la lucha de clases envuelto por una siniestra capa de misterios psicológicos y sobrenaturales. La película, dirigida por Lenny Abrahamson (‘La habitación’, ‘Normal People’), es una adaptación de ‘El ocupante’ (Anagrama, 2011), la estupenda novela de Sarah Waters, escritora que ya ha sido adaptada otras veces con buenos resultados: ‘La doncella’, ‘Tipping the Velvet’, ‘Cambio de identidad’… 7,5.

Disponible: Rakuten TV

VFW (Joe Begos)

Cinco yayos borrachos de un garito tipo “bar de Moe” se enfrentan a una horda de yonquis punkarras mutantes. Eso es ‘VFW’ (acrónimo de Veterans of Foreign Wars), el último delirio retro del tan admirado como vilipendiado Joe Begos (‘Casi humanos’, ‘Poder mental’, ‘Bliss’). La película es carne de maratón de Sitges, una gozosa salvajada que homenajea con pasión tarantiniana el cine (y la música) de John Carpenter, en concreto a la estupenda ‘Asalto a la comisaría del distrito 13’ (1976). La película es tan simplona como un cubata de un bar de viejos, pero funciona muy bien gracias al simpático grupo de parroquianos excombatientes de Vietnam (encabezados por la siempre poderosa presencia de Stephen Lang), el gusto de Begos por los efectos visuales artesanales (que le dan a la película un encanto especial), la estilización de la estética ochentera (tanto en la banda sonora como en la fotografía) y un notable sentido del ritmo que hace que no despegues los ojos de la pantalla aunque estés viéndola en el cine Retiro a las cinco de la mañana. 7.

Disponible: Movistar+