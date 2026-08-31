flowerovlove y WILLOW celebran ser una «hermosa y grotesca criatura»

flowerovlove ha lanzado su primer álbum de estudio, que tiene el gran título de ‘MINI SKIRT WARRIOR’. La artista londinense, de nombre real Joyce Cisse, ha ido construyendo un nombre durante los últimos años en el mundo del pop a base de grandes adelantos, desde ‘BOYS’ hasta ‘breaking news’, y no defrauda en su último lanzamiento.

Cisse cuenta que ‘MINI SKIRT WARRIOR’ trata sobre «las primeras veces». Irónicamente, muchos se acordarán de la primera vez que escucharon ‘girls will be girls’, la Canción del Día. La colaboración de flowerovlove y WILLOW empieza como una tierna pieza acústica sobre la experiencia compartida de ser una mujer joven: «Sentir que a veces eres demasiado / Las amigas dicen que él se lo pierde».

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Sin embargo, con la llegada del estribillo, el tema producido por WILLOW, PomPom y la propia artista británica se convierte en un épico banger de pop. En su verso, WILLOW describe a la mujer como una «hermosa y grotesca criatura», de la que emana tanto amor como un toque «letal»: «Ella será tu profesora, el futuro, ella es líder», canta.

‘girls will be girls’ se trata del focus track de ‘MINI SKIRT WARRIOR’. Su toque emocional, indagando en la idea de que, aunque flowerovlove haya tardado dos años en grabar este disco en realidad se trata del producto de 21 años de vida, es también el perfecto cierre para el álbum.