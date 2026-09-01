Tupac: condenan por primera vez a una persona por su asesinato

Hace 30 años, Tupac Shakur era asesinado a tiros en Las Vegas después de asistir a un combate de boxeo en el MGM Grand. El rapero viajaba en coche junto a Suge Knight cuando otro vehículo se puso a su altura y abrió fuego. Shakur murió seis días después, con solo 25 años. Durante décadas, el caso se convirtió en uno de los grandes misterios sin resolver de la historia del hip-hop.
Ahora, por primera vez, una persona ha sido condenada directamente por el asesinato. Un jurado de Las Vegas ha declarado culpable a Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, de organizar el ataque. La fiscalía sostiene que Davis buscó venganza después de que Tupac y su entorno agredieran a su sobrino Orlando “Baby Lane” Anderson, considerado durante años uno de los principales sospechosos del caso.
Davis, que reconoció haber estado en el coche desde el que se efectuaron los disparos, siempre ha negado ser quien apretó el gatillo. Fue detenido en 2023 y se convirtió en la primera persona arrestada directamente por el asesinato de Tupac. Su sentencia está prevista para el 13 de octubre y podría enfrentarse a cadena perpetua.