Tupac: condenan por primera vez a una persona por su asesinato

Hace 30 años, Tupac Shakur era asesinado a tiros en Las Vegas después de asistir a un combate de boxeo en el MGM Grand. El rapero viajaba en coche junto a Suge Knight cuando otro vehículo se puso a su altura y abrió fuego. Shakur murió seis días después, con solo 25 años. Durante décadas, el caso se convirtió en uno de los grandes misterios sin resolver de la historia del hip-hop.

Ahora, por primera vez, una persona ha sido condenada directamente por el asesinato. Un jurado de Las Vegas ha declarado culpable a Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, de organizar el ataque. La fiscalía sostiene que Davis buscó venganza después de que Tupac y su entorno agredieran a su sobrino Orlando “Baby Lane” Anderson, considerado durante años uno de los principales sospechosos del caso.

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Davis, que reconoció haber estado en el coche desde el que se efectuaron los disparos, siempre ha negado ser quien apretó el gatillo. Fue detenido en 2023 y se convirtió en la primera persona arrestada directamente por el asesinato de Tupac. Su sentencia está prevista para el 13 de octubre y podría enfrentarse a cadena perpetua.