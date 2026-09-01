Rodrigo Cuevas, Maria Arnal… al 20º aniversario de Canela Party

Tras el éxito de su última edición, celebrada este fin de semana en Torremolinos, el Canela Party ya mira hacia su 20º aniversario. El primer avance de cartel incluye a Maria Arnal y paco te quiero, dos de los nombres nacionales destacados de 2026 gracias a sus discos ‘AMA‘ y ‘Hay un pez naranja en el suelo del metro‘.

Entre las confirmaciones internacionales están Agriculture, DITZ, Nothing, Ratboys y Rolling Blackouts C.F., mientras que Rodrigo Cuevas y la banda de Castellón de la Plana Perfecto Miserable representan la cuota nacional, además de la diversidad de géneros.

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Y es que el Canela Party volverá a apostar por uno de sus grandes reclamos: los disfraces y ese ambiente de carnaval tan distintivo. El aniversario se celebrará los días 26, 27 y 28 de agosto de 2027 en Torremolinos. El primer cupo de abonos, a precio especial reducido, saldrá a la venta el viernes 4 de septiembre a las 10 horas.