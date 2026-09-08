Westside Cowboy / It Goes On

Durante el último año, el cuarteto de Manchester ha recogido el testigo de Geese como una de las bandas jóvenes con más potencial de su generación. No por nada el grupo neoyorquino se fijó en ellos para ficharles como teloneros en su gira europea. ‘It Goes On’ es la ilusionante culminación del hype acumulado, uno que además representa el sonido de una banda que no necesita ningún truco para despuntar.

«Habrá tiempo de sobra en el futuro para un disco triple con trompetas y sección de cuerdas, pero por ahora esto es música joven hecha por jóvenes», declaró el grupo a NME. Westside Cowboy describen sus canciones como «austeras» e «imperfectas» y no podrían estar más en lo cierto. La falta de arreglos y overdubs les separa de muchos de sus contemporáneos: lo que oyes, es lo que tienes. Al igual que su impactante directo, el debut de los británicos es una explosión de energía cruda tratada con la producción más desnuda que un grupo novato se puede permitir. Por cierto, a manos de Loren Humphrey (Tame Impala, Lana del Rey).

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‘Kick Stones (The Boys)’ da comienzo al LP con una furiosa corriente de guitarras que no hace más que crecer gradualmente y que en su mezcla de caos, improvisación aparente y gusto por las melodías recuerda directamente a la Velvet Underground menos experimental. Esta descripción puede aplicarse a muchas de las canciones del disco: la impredecible ‘Dobro’ incluye un brevísimo solo inspirado en el de ‘Run Run Run’, ‘Pin Up Boys’ no desentonaría como parte de ‘Loaded’ y la dulce ‘Big Wheels’ demuestra que Westside Cowboy también se desenvuelven bien con las revoluciones bajadas. La «britainicana», que tan bien plasmada está en la portada del disco, es el resultado de mezclar estas influencias con sus alrededores locales.

Pese a las claras referencias, la sensación más presente durante ‘It Goes On’ es la de estar escuchando una máquina musical totalmente engrasada. Todas sus piezas suman: Reuben Haycocks y Jimmy Bradbury a las guitarras, Aoife Anson O’Connell al bajo y Paddy Murphy a la batería. Todos ellos figuran como vocalistas a lo largo del disco, notándose especialmente en la buenrollera ‘Paperchains’ o en la relevante ‘Worried Age’, quizás la canción mejor escrita del disco («Somos una era preocupada / Donde tu pánico se siente más real que un pensamiento»).

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Al igual que la música, las letras también han sido escritas por jóvenes y para jóvenes, pero en ningún caso sería justo describirlas como algo adolescente. Las temáticas son propias de la edad: amor y desamor («Los coches me hacen señales por la ventana / Y ya no tengo nada más que decirte»), el paso del tiempo («Algo cambió cuando me hice mayor / Ahora las horas se mueven como la muerte»)… Sin embargo, también dedican palabras a problemas como la industrialización abusiva y el deterioro de la naturaleza en la casi pacífica ‘Coyote’: «Todo un hombre del pueblo / Ya era hora de este progreso / Oh, señor Coyote / Creo que es mejor que te muevas».

El LP pierde mordida al final con la folkie ‘Patchwork’, pero gana en corazón con la devastadora ‘Take My Leaving As I Love You’: «Tira tus monedas a un pozo / Y el agua sabrá a cobre / Y si desear tuviese sentido / Esta conversación no tendría importancia». Letras que bien podría cantar Cameron Winter. ‘It Goes On’ termina con la setentera y exenta de estribillo ‘You Could Have Died There On The Dancefloor’, un adelanto del lugar musical al que se dirige la excitante banda de Manchester. Sea el destino que sea, está claro que van hacia delante.