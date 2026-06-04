Geese en Paral·lel 62: el hype, a la altura de la realidad

Ni un minuto de cortesía. Cuando el reloj marcó las 20h, toda la sala Paral·lel 62 de Barcelona estaba pidiendo a gritos la salida de Geese, evidenciando las tremendas ganas que había del debut de la banda en España. Las entradas, destinadas principalmente para los abonados de Primavera Sound, con excepción de un pequeño cupo abierto al público, volaron. Esto no es el dato a destacar, sino una obviedad. El dato es el amplio abanico de edades que se apreciaba en el recinto, con algunos de los asistentes más mayores incluso quedándose después del concierto con la esperanza de que la banda les firme su vinilo favorito. Es que Geese es para todo el mundo.

‘Husbands’ empezó a sonar a las 20:01. La puesta en escena, elegante. Durante la mayor parte del show, las luces eran mínimas y un aura de misterio envolvía a la banda, excepto en momentos clave en los que todo se iluminaba: el clímax de ‘Islands Of Men’, el momento de éxtasis de ‘Taxes’… En cambio, en los instantes más salvajes, como en ‘2122’, las luces eran dignas de un buen dolor de cabeza. No sé si estas fueron las partes que más disfrutó el público general, pero desde luego la pista estaba predispuesta a todo ello. Se vio con el concurso de volteretas en el foso abierto de ‘Trinidad’, con los vasos con hielos volando al escenario (uno de ellos, a escasos centímetros de impactar contra los pedales de Emily Green), y con algunos de los pogos más brutales que yo haya visto.

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Después de semejantes niveles de intensidad, la gente claramente necesitaba agua, lo cual provocó uno de los momentos más divertidos del concierto: Cameron Winter hablando español. Este ya había comenzado el set con un “hola”, pero se dejó llevar hacia la mitad del show. “Necesitan agua”, le dijo a su equipo con una pronunciación casi perfecta. “Esta gente necesita agua”, repitió, medio riéndose. El agua llegó. De repente, giro de 180º cuando alguien del público le dice algo (imposible de descifrar desde donde yo estaba) y Winter responde simplemente: “Y tu mamá también”.

Esta actitud bromista es un contraste total con lo que pasa durante las canciones, en las que Cameron parece construir su propio mito con cada interpretación. Es lo que le dijeron a Zane Lowe: “Lo único que nos tomamos en serio es la música”. Hasta el técnico de luces se suma a este cometido, poniéndole bajo el foco en determinados momentos de la velada. En una entrevista con The Guardian en 2024, Winter aseguró que lo que más disfruta del público es la confusión. Que no sepan cómo reaccionar a lo que están viendo. Justo así me sentí yo durante la enorme ‘Long Island City Here I Come’. Es la única canción del set en la que el vocalista toca el piano. Claro, porque se debe hartar en sus conciertos en solitario. Sus dedos son capaces de callar a toda la sala, incluso cuando todavía no están reproduciendo el tema que toca.

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El desconcierto se plantó desde el principio de la canción, con un micro que no funcionaba bien. Su voz era casi imperceptible encima de la caótica instrumental. Me llegué a preguntar si esto era normal en sus conciertos, ya que ocurrió exactamente lo mismo cuando les vi por primera vez en Suiza, pero no lo es. En aquella ocasión, el público se lo hizo saber. En esta, la pista estaba ocupada haciendo un corro mortal. Spain is different, ¿no?

Cameron se levanta y vuelve al micro principal, que sí funcionaba. Fue una de las poquísimas veces en las que no entendía nada de lo que estaba pasando en un escenario: mientras el público esperaba un pogo que no parecía llegar nunca, volviéndose cada vez más inestable, Winter se dedicó a bailar (o eso creo) como si fuera una serpiente saliendo de una cesta de mimbre. Hasta que dio al público lo que quería: “Here I come”, soltó delicadamente en el micro. Jaleo total.

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Al ser mi segundo concierto de la banda, pude fijarme en las sutilidades que uno obvia la primera vez y que demuestran que Geese funciona tan bien porque ningún integrante es reemplazable, ya sea Max Bassin entrando en trance con su kit de batería o Emily construyendo los efectos ambientales con sus pedales como si fuera la primera vez. Aquí radica la grandeza de Geese, justamente: se mueven por el escenario como si fuese la sala de ensayo. Las canciones están vivas y nunca son interpretadas de la misma forma, aparte de ser ya de por sí geniales composiciones. ‘I See Myself’ suena como si hubiese salido en ‘Getting Killed’, ‘Cowboy Nudes’ se convierte en una jam experimental y ‘Half Real’, tranquilita de fábrica, es ralentizada todavía más. Dicho de otra forma: cada concierto es realmente único.

Desde la primera nota, el ambiente de la Paral·lel era de celebración. No sé si es porque la banda por fin estaba en España, o por los calores del ambiente, o por las personalidades que se encontraban en el recinto, desde Cala Vento hasta Latin Mafia. Lo que está claro es que ninguno de los que estuvimos ayer en ese concierto vamos a pensar que Geese es una operación psicológica, como tanto se ha dicho de ellos. Un producto que solo es marketing no sería capaz de provocar tantas emociones diferentes en la audiencia, y de forma tan efectiva. ‘Trinidad’, que ayer sonó como salida de Black Sabbath, podría estar a la altura de los incendiarios himnos de los Sex Pistols por cómo zarandeó a los asistentes, literalmente. Por otro lado, el grupo demostró en ‘Cobra’, y especialmente en ‘Au Pays Du Cocaine’, que también son capaces de transmitir la ternura más pura. Tanto, que parece que sean capaces de absolutamente todo. Asunto zanjado. El hype puede estar a la altura de la realidad. Solo tienes que ser Geese.