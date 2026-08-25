Westside Cowboy, entre la Velvet y Pavement en la frenética ‘Kick Stones (The Boys)’

Si alguna vez te has preguntado cómo sonaría una mezcla de country americano y punk británico, ya no tienes que buscar más. La «britainicana» de Westside Cowboy es justo lo que necesitas escuchar. La jovencísima banda de Manchester acaba de lanzar su álbum debut, ‘It Goes On’, y se definen a sí mismos perfectamente desde el primer tema. ‘Kick Stones (The Boys)’ es la Canción del Día.

Las texturas de las guitarras que comienzan la canción recuerdan directamente a las del primer disco de The Velvet Underground, mientras que la espontaneidad del vocalista y el toque a casero o incluso destartalado de la producción nos remite a grupos como Pavement o Violent Femmes. ‘Kick Stones (The Boys)’, sin embargo, es puro Westside Cowboy.

- Publicidad -

Reuben Haycocks, James Bradbury, Aoife Anson O’Connell y Paddy Murphy construyen en el que también fue el primer adelanto del LP un tema que sube y baja constantemente, y de forma frenética. Haycocks y Murphy, antes de que toda la banda se una, cantan sobre una «lluvia que suena como campanas» y sobre cómo unos surrealistas «coches cubiertos de plástico nadan perfectamente bien».

El tema evoluciona como unos rápidos a los que te subes y de los que ya no te puedes bajar, pasando por un valle en el que se empieza a repetir la misma frase («¿Has oído que los chicos se han ido esta vez?») para ir subiendo poco a poco las revoluciones hasta acabar sintiendo que uno forma parte de los cánticos de un estadio de fútbol. Justamente, esta es la temática que han elegido para el videoclip de la canción. Aunque sus influencias sean principalmente americanas, no se olvidan de donde vienen.