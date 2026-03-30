Tienes que conocer la «britainicana» de Westside Cowboy

Teloneros de Geese y Black Country New Road en sus respectivas giras europeas, toda una apisonadora en directo y los creadores del término «britainicana», usado para describir su música a la perfección. Si te gusta el country rock americano y la particular energía del indie y punk británico, Westside Cowboy es la banda joven que debes tener en tu radar sí o sí.

La banda formada por Reuben Haycocks, James Bradbury, Aoife Anson O’Connell y Paddy Murphy tiene poco más de un año de recorrido, desde el lanzamiento de su single debut a finales de 2024. ‘I’ve Never Met Anyone I Thought I Could Really Love (Until I Met You)’ sentaba las bases del sonido que han perfeccionado en su segundo EP, lanzado a principios de este año.

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‘So Much Country ‘Till We Get There’ tiene todo lo que necesitas escuchar del cuarteto de Manchester. ‘The Wahs’ es el hit instantáneo, la que cobra más fuerza en directo, mientras que ‘Can’t See’ es un sprint total de riffs. «No necesitas ventaja», cantan en el inspirador tema. ‘Strange Taxidermy’ es la lenta y ambiental, la que conquista con sus profundos órganos. Recientemente, Guitarricadelafuente la usó para adornar una de sus últimas publicaciones de Instagram. ‘In the Morning’, finalmente, es la joya acústica.

‘Don’t Throw Rocks’ es la Canción del Día. No solo es la más escuchada del EP, sino también el mejor ejemplo de lo que hacen estos chavales. Un etéreo riff de guitarra presenta la canción, que prescinde de estribillos y en su lugar va aumentando la carga instrumental hasta terminar coqueteando con el noise rock en sus últimos segundos. «Di lo que quieras, pero nunca voy a cambiar de idea», canta Haycocks.

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El directo es de lo mejor que tiene que ofrecer la banda. En nuestro país, por el momento, solo tienen una fecha en 2026. Westside Cowboy estarán en Bilbao BBK Live el próximo 10 de julio, festival en el que JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial.