FKA twigs se suma a Bilbao BBK Live; cartel por días

Bilbao BBK Live, que se celebrará entre los días 9 y 11 de julio en Kobetamendi, Bilbao, completa hoy su cartel un par de días después de haber informado de su programación electrónica. Si ya se habían confirmado grandes nombres como David Byrne, Lily Allen, Robbie Williams, Belle & Sebastian, Calvin Harris, Dellafuente o IDLES, hoy se revela la presencia de FKA twigs. La artista publicó uno de los Mejores Discos de 2025, ‘Eusexua‘.

Al mismo tiempo, ya conocemos la programación por días, y se han puesto a disposición, por tanto, las entradas de día a precio promocional de 65 €. Habrá un cambio de precio el martes 24 de marzo a las 11:00. Subirán a 80 €.

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El jueves 9 de julio será el día de la propia FKA twigs, Calvin Harris, David Byrne, Dani Fernández, Paris Paloma, Belén Aguilera, la revelación hemlocke springs y Apparat, que acaba de editar el notable ‘A Hum of Maybe‘, entre otros artistas.

El viernes 10 de julio será el turno de Robbie Williams, Alabama Shakes, Belle & Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin presentando el espectáculo inmersivo ‘DEX EFX X0X’, Soulwax, Depresión sonora, La Paloma o Yerai Cortés.

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Por último, el sábado 11 de julio actuarán Lily Allen, Dellafuente, Idles, Interpol, Charlotte de Witte, Zaz o Ralphie Choo.

Si hablamos de la rave en el bosque «todo lo que pasa en Basoa queda en Basoa», el jueves será el turno de 2manydjs y Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), entre otros. El viernes, el de Donato Dozzy o DJ Nobu. Y el sábado, el de Nicolas Lutz o DJ Koze.