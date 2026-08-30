Paul Thomas Anderson lleva a Cameron Winter a la gran pantalla: 5 temas esenciales

Paul Thomas Anderson, ganador del Óscar a Mejor Director y Mejor Película por ‘Una batalla tras otra’, ya ha anunciado la que será su próxima película: Cameron Winter, en directo en el Carnegie Hall. El vocalista de Geese se consagró el pasado diciembre como uno de los artistas más jóvenes de la historia en agotar el prestigioso recinto de Nueva York, entrando en una lista de nombres de la talla de Joan Baez, Bob Dylan o David Bowie. ¿Qué ve Paul Thomas Anderson en Cameron Winter? El futuro.

Anderson no es el único gran cineasta conquistado por las composiciones de Winter, ya que Benny Safdie también se ha encargado de coproducir la película. ‘Live at Carnegie Hall’ estará disponible en plataformas a partir del próximo 9 de octubre, mientras que las entradas para la cinta saldrán a la venta el 17 de septiembre. Está por ver si alguna distribuidora española se anima a llevarla a nuestro país.

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Qué mejor ocasión que esta para recomendar 5 canciones esenciales con las que empezar a conocer la discografía de Cameron Winter, que por el momento se reduce a su debut, ‘Heavy Metal’, y dos sencillos extra. Si no te gusta Geese, no te preocupes. Esto no tiene nada que ver.

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The Rolling Stones

Cameron Winter tenía claro que debía alejarse todo lo posible de cualquier cosa que pudiese recordar sónicamente a Geese. Así, la canción que abre su debut inmediatamente suena como algo sacado del cancionero de Van Morrison o Leonard Cohen, mientras el artista de 24 años deja claro con sus dos primeras frases que ‘Heavy Metal’ trata sobre el dolor que conlleva crear: «Seguiré rompiendo tazas hasta que mi mano izquierda tenga mala pinta / Hasta que mis milagrosas drogas escriban la canción milagrosa».

Por un lado, Winter está emocionado por tener en su poder «las líneas de bajo del futuro», pero por otro, sabe que toda su ambición se puede convertir en autodestrucción. Este se compara fatídicamente con Brian Jones, que murió en su piscina semanas después de haber sido echado de su grupo: «Como Brian Jones, nací para nadar / Hacia el mes pasado / Hacia los Rolling Stones / Hacia nosotros / Nadando solo».

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Love Takes Miles / Nausicaä (Love Will Be Revealed)

Mas allá del sufrimiento y la desesperación latentes en la mayoría de sus temas, Cameron Winter también tiene grandes canciones de amor en su repertorio. También son las más pegadizas. ‘Love Takes Miles’ fue nombrada la mejor canción de 2025 para Pitchfork, pese a haber salido en 2024, y ‘Nausicaä (Love Will Be Revealed)’ suena hasta más inmediata que la primera.

Acompañada de las melodías y líneas de teclado más pop de ‘Heavy Metal’, esta se inspira en el pasaje de ‘La Odisea’ en el que Nausicaä encuentra al protagonista en su peor momento y lo cuida, básicamente a cambio de nada, para contar una historia sobre el amor incondicional, puro y duro, y con el mejor falsetto de Winter: «Soy ciego y tú eres fea / Es tan fácil quererte», canta. A Nolan se le olvidó adaptar esta parte.

Cancer of the Skull

Cameron Winter no puede parar de crear y eso le raya muchísimo. Su rutina durante el proceso era levantarse de la cama, salir al jardín de la casa del productor Loren Humphrey, escuchar Belle and Sebastian y ‘Teachers’ de Leonard Cohen y «quererme morir por saber que nunca iba a escribir algo tan bueno». Por eso, sus canciones son «100 bebés feos a los que no puedo alimentar», producto de la «religión demente» a la que reza.

Demostrando su valor como arreglista, el joven neoyorquino sigue la senda de Sufjan Stevens construyendo de forma gradual todo un ensamble de clarinetes, trompas y saxofones en la que puede ser la canción más imponente de su debut. Aunque Winter diga lo contrario, está lejos de ser obra de «las manos de un principiante».

Drinking Age

Winter escribió ‘Heavy Metal’ entre los 21 y los 22 años, describiendo esa época de su vida como «un poco borrosa»: «No sabría decir a qué estaba adicto y a qué no, pero sí diré que el Wellbutrin ha sido un puto regalo de Dios», declaró en su momento. ‘Drinking Age’ es un producto directo de esos tiempos convulsos.

Con tan solo piano y voz, Winter entrega un devastador relato ‘coming of age’: «Hoy he conocido a quién voy a ser de aquí en adelante / Y es un trozo de mierda». Es fácilmente lo más desolador que ha hecho Cameron en solitario, pero también una de las favoritas del público. En parte, por ser la que más libremente muestra sus excentricidades en el micrófono, con esos balbuceos finales.

$0

La canción más larga de ‘Heavy Metal’, llegando casi a los 7 minutos, comienza y acaba con los momentos más desconcertantes de todo el proyecto. Entre medias, un pacífico y bucólico mar de teclas. Destilada a más no poder, ‘$0’ pone toda la atención en su sencillo y conmovedor estribillo, otra muestra de la gran originalidad lírica de Winter: «Me estás haciendo sentir como un dólar en tu mano / Me estás haciendo sentir como un hombre de cero dólares».

‘$0’ termina, de manera totalmente inesperada, con una epifanía: «Dios es real, Dios es real / No estoy bromeando, Dios existe de verdad». Cuando The Guardian le preguntó directamente por el significado de esta parte, Cameron se tomó una «larga pausa» y después de «casi un minuto entero» de silencio, contestó: «Simplemente… El de arriba merece una mención de vez en cuando, ¿no?».