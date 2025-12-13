‘Love Takes Miles’ fue la primera obra maestra de Cameron Winter

Sí, ha pasado justo un año desde el lanzamiento de ‘Love Takes Miles’, pero la pequeña obra maestra de Cameron Winter está más de actualidad que nunca. El líder y vocalista de Geese acaba de lanzar el videoclip oficial de la canción, además de firmar una de las noches más importantes de su carrera, agotando el Carnegie Hall de Nueva York bajo la mirada de las cámaras de Paul Thomas Anderson y Benny Safdie. Por eso, ‘Love Takes Miles’ es la Canción del Día.

En la lista de artistas más jóvenes en dar un concierto en solitario en Carnegie Hall, solo hay tres por encima de Cameron Winter. Ni más ni menos que Bob Dylan, Tim Buckley y Laura Nyro. La crudeza emocional de ‘Heavy Metal’, su primer disco en solitario, sigue conquistando corazones un año después de su lanzamiento, incluso alcanzando los puestos más altos de algunas listas de fin de año a pesar de haber sido lanzado en diciembre de 2024.

- Publicidad -

Lo mismo con ‘Love Takes Miles’ en las listas de canciones. Y no es para menos. En ella, Winter recupera la tradición del cantautor joven que posee una sabiduría que traspasa su edad y entrega una de las mejores canciones de amor que hayamos escuchado en los últimos años.

Para el artista de 23 años, el amor es sinónimo de fuerza incontrolable. Uno no elige cuando llega («El amor llamará / Cuando ya tengas suficiente entre manos») y hace que las personas sean capaz de lo imposible («El amor hará que te quepa todo en el coche»). Sobre todo, no se construye de la noche a la mañana, sino a base de «millas» (o «años») en el viaje que es la vida.

- Publicidad -

Las metáforas relacionadas con el movimiento continúan durante el resto del tema, como en la frase «necesito tus pies más que tú», que puede llevar a diferentes interpretaciones. A base de un piano de folk, y unas hermosas cuerdas que aparecen en la parte final, Winter acaba sugiriendo al oyente que es hora de empezar el viaje del amor: «Más te vale empezar a andar».