Cameron Winter, Mejor canción de 2025 para Pitchfork (con una de 2024)

Cameron Winter encabeza la lista de Mejores canciones de 2025 para Pitchfork con ‘Love Takes Miles’, una canción publicada en realidad a finales de 2024 (‘Love Takes Miles’ se lanzó el 6 de diciembre, exactamente cuatro días después de que Pitchfork publicara su lista de Mejores canciones de 2024; este año han esperado menos incluso). El cantante de Geese vuelve a aparecer en el puesto 10, ahora junto a la banda, con ‘Taxes’.
En el 2 sigue Smerz con ‘You got time and I got money‘, su canción inspirada en ‘Bittersweet Symphony’, y en el 3 figura Amaarae con la innovadora ‘S.M.O.‘. Completan el top 5 Addison Rae con ‘Headphones On‘ y Ryan Davis & the Roadhouse Band con ‘New Threats From the Soul’.
En el 6 aparece ‘Illegal‘ de PinkPantheress, elegida Mejor canción de 2025 para NME. Bad Bunny se queda a las puertas del top 10 con ‘NUEVAYOL‘, que se coloca en el 11. Y dentro del top 20 figuran oros temas como ‘Yamaha’ de Dijon (13), ‘Afterlife’ de Alex G (16) o ‘LV Sandals’ de EsDeeKid (20).
Entre las ausencias se pueden contar a Rosalía, que no coloca ningún tema de su disco «Best New Music» (aunque es cierto que ‘Berghain’ no había gustado a la redacción); o a favoritos previos de Pitchfork como Blood Orange o Black Country, New Road.
1.- Cameron Winter – Loves Takes Miles
2.- Smerz – You got time and I got money
3.- Amaarae – S.M.O.
4.- Addison Rae – Headphones On
5.- Ryan Davis & the Roadhouse Band – New Threats From the Soul
6.- PinkPantheress – Illegal
7.- Wednesday – Townies
8.- Babyfxce E – PTP (Remix) ft. Monaleo
9.- James k – Play
10.- Geese – Taxes
11.- Bad Bunny – NUEVAYOL
12.- Oklou – Bade Girl
13.- Dijon – Yamaha
14.- Water From Your Eyes – Playing Classics
15.- Nino Paid – Tomorrow Will Be Better
16.- Alex G – Afterlife
17.- aya – off to the ESSO
18.- Pluto & YK Niece – Whim Whamiee
19.- Chuquimamani-Condori – Breathe Kullawada Caporal E DJ edit
20.- EsDeeKid, fakemink, Rico Ace – LV Sandals