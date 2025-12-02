‘Los Thuthanaka’, mejor disco de 2025 para Pitchfork

Sucediendo a su lista de Mejores Canciones de 2025, liderada por un tema de Cameron Winter de Geese, Pitchfork ha publicado su lista de Mejores Discos de 2025. No ha habido sorpresa, y el número 1 es para el álbum mejor valorado del año, el homónimo de Los Thuthanaka.

Se trata de un disco de música experimental a cargo de Chuquimamani-Condori y Joshua Chuquimia Crampton, principalmente instrumental aunque no del todo. En su texto explicativo, Pitchfork argumenta que el disco nunca fue remasterizado y nunca se subió a plataformas de streaming excepto Bandcamp, y habla de cómo se ha nutrido de samples de música boliviana popular, así como de tradiciones indígenas. Todo ello pasado por un prisma psicodélico que ha recibido comparaciones con Animal Collective o en otro sentido la Velvet Underground.

Con esta elección, Pitchfork confirma su deriva underground, y se aleja de los años de concesiones a los discos de pop: el álbum de Dijon aparece en el número 2 y el de Cameron Winter en el número 3. Bad Bunny es relegado al número 5 con ‘Baile inolvidable’. Benito es lo más accesible del top 10, junto a ‘Black Star’ de Amaarae, que aparece en el número 10.

A Pitchfork parece que se le ha pasado definitivamente su fiebre con Taylor Swift, que ni siquiera está en canciones. Pero tampoco aparecen ‘Virgin’ de Lorde ni ‘Mayhem’ de Lady Gaga pese a haber obtenido buenas notas. Por ejemplo, Blood Orange llega al número 24 con ‘Essex Honey’ pese a que este no fue «best new music», y obtuvo tan solo una décima más que la obra de Gaga.

Si hablamos de pop puro y duro, Addison Rae sitúa su debut en el puesto 12 por lo que lo consideran el disco de pop comercialote del año; seguido de ‘The BPM’ de Sudan Archives en el puesto 13. Rosalía, que no estaba en el Top 100 de Singles, llega al número 16 con ‘LUX’.