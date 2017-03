Los Piratas: Discografía

Si hay un grupo que ha sido constantemente ninguneado tanto por el circuito comercial como por el independiente, ese ha sido Los Piratas. Con una legión de fans (ellos prefieren autodenominarse “fieles”) bastante poderosa y numerosa, Los Piratas han llegado a sacar al mercado la friolera de once discos entre LP’s, recopilaciones, discos de rarezas y discos de experimentación.

Sin embargo, han sido continuamente ignorados injustamente tanto por los amantes del mainstream como por los amantes de lo independiente. A pesar de que sus canciones han llegado a colarse en algunos de los puestos más altos de la lista de los 40 Principales. Repasamos su (prolífica) discografía.

Disco Pirata (1993): Quizá si Los Piratas no han tenido demasiada suerte en esto de ser reconocidos se deba a sus pésimos primeros trabajos. ‘Disco Pirata’ no es ni de lejos su mejor trabajo, pero tampoco el peor. Tiene momentos en los que suenan realmente a Hombres G. Una pena. De todos modos, encontramos aquí algunas canciones que no podemos desperdiciar, como ‘Tú me ves’ o ‘Dentro del mar’. Empiezan a apuntar maneras con sus letras, eso sí. 6

Quiero hacerte gritar (1994): Sin duda el peor de todos los trabajos de Los Piratas. Trae algunas canciones nuevas, pero tiene otras que ya habían aparecido en ‘Disco Pirata’. Destaca la infumable ‘Oh! Nena’, una canción muy ñoña perfecta para morrear a tu novia en la parte de atrás de un coche. 4

Poligamia (1995): Aquí empiezan las buenas canciones de Los Piratas. Poligamia es el primer disco donde se demuestra cómo pueden ser de buenas sus letras. ‘Reality Show’, ‘Promesas que no valen nada’ -probablemente una de sus mejores canciones- y sus escarceos con la electrónica ‘Viviendo en modo D’. 6

Manual para los fieles (1997): Los Piratas continúan teniendo un sonido de lo más rockero, aunque se nota un gran cambio de actitud. Las letras se vuelven mucho más irónicas, mucho más duras, mucho mejores. La voz de Iván se ha convertido ya en lo que todos conocemos a día de hoy, y han compuesto canciones tan irrepetibles como ‘M’ o ‘Te echaré tanto de menos’, capaces de poner los pelos de punta en cualquier momento. Además, también trae obras maestras como ‘Mi coco’ o ‘Fecha caducada’ 7

Fin (de la Primera Parte) (1998): Corren malos tiempos para Los Piratas. Cinco años juntos terminan pesando y deciden separarse temporalmente editando este recopilatorio con lo mejor de su carrera hasta el momento. En la selección, delicias electrónicas como ‘Vacío’ o la revisión electrificada de ‘Promesas que no valen nada’como ‘Promesas 98’. Una segunda edición incluiría un tema grabado unos meses antes de separarse: ‘My way’. Se trata de una versión de la mundialmente conocida canción de Frank Sinatra. Con este tema comenzarían a ser (re)conocidos en España ya que dio mucha lata al ser banda sonora de un anuncio de Airtel. Pero claro, sigue siendo un recopilatorio… 6

Ultrasónica (2001): Viendo las inmejorables ventas del recopilatorio, tan sólo gracias a la moda de ‘My way’, la discográfica decide presionar un poco a la banda para que saquen algo, lo que sea. Cuantro años después, Los Piratas pueden decidir qué hacer ahora y graban este imprescindible ‘Ultrasónica’. Sonidos mucho más guitarreros, mucho más electrónicos y canciones que rozan la paranoia. ‘Teching’; ‘El equilibrio es imposible’; la requeteconocida, requeteradiada, requetepinchada y requetebailada ‘Años 80’; ‘Filofobia’; ‘Inevitable’… A cada paso este disco gana un poco más. Y lo que es mejor, envejece muy bien. 8,5

Las sesiones perdidas de Ultrasónica (2001): Los Piratas se encuentran en plena orgía creativa y editan este disco con caras B, rarezas y pistas experimentales que hace las delicias de los que los consideran ya un grupo de culto. La última pista, escuchada al revés, parece tener sorpresa. Yo nunca he sido capaz de escucharla al revés porque no tengo ni idea de cómo se hace. 6

Relax (2003): “Los Piratas se pasan a la electrónica”. En pleno auge del chill-out, los fans nos temíamos lo peor. Recuerdo aquel día que llegué a mi casa, desprecinté ‘Relax’ y me quedé tan sorprendido como boquiabierto. Minimalismo, electrónica, susurros. Simplemente delicioso. Cada canción es mejor que la anterior, Iván y sus chicos consiguen poner los pelos de punta con todos los temas. Cada tema es aun más imprescindible que el anterior, cada rima es aun más ingeniosa que la anterior. Es mi disco más rayado, con diferencia. Pop electrónico imprescindible. 9,5

Inerte, Respuestas y Dinero (2003): No sabemos qué pasa con la banda, pero están especialmente prolíficos. ‘Inerte’, ‘Respuestas’ y ‘Dinero’ son tres CD que vienen incluidos en ‘Relax’. Son todo electrónica y experimentación, algunos incluso de difícil comprensión y demasiado conceptuales. Increíble que este, como todos sus discos, haya sido editado por una multi. Aun así, huele, más que nunca, a final. 6

Fin (de la Segunda Parte) (2004): Creo que el día en que Los Piratas anunciaron su separación definitiva y su disco de despedida, fue uno de los días más tristes de mi vida. ‘Fin (de la Segunda Parte)’ fue grabado en La Riviera en 2003, y como no podía ser de otra forma contiene lo mejor de Los Piratas. Después de esto y aparte de los nuevos discos de Iván Ferreiro en solitario (que desgraciadamente no son lo mismo ni de lejos) no nos queda nada. Ni siquiera una triste página web decente. 8