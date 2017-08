La excelente banda sonora de ‘Drive’

‘Drive‘, una de las mejores películas de 2011, cuenta con una de esas bandas sonoras indisociables de su guión y de su fotografía. Si los créditos de la película aparecen en un rosa neón de aire indiscutiblemente ochentero, su música insiste en esos parámetros, usando como base sintetizadores de la época. La clave de su éxito es que donde el filme no abusa de las persecuciones para centrarse más bien en una historia de amor y soledad contada en voz baja, casi en silencio; la música no acelera tampoco sus bpm para mostrar por el contrario una épica controlada propia de uno de los autores de moda en el underground: Anthony Gonzalez de M83, quien por cierto ha estado vinculado también al mundo de las bandas sonoras (aunque sin mucho éxito), pero aquí no aparece en los créditos.

La autoría de la música principal es de Cliff Martinez, un batería presente en los primeros dos discos de Red Hot Chili Peppers al que el grupo echó a mediados de los 80, y que desde entonces se ha centrado en componer la música de películas como ‘Wonderland’ o ‘Traffic’. Al director de ‘Drive’, Nicolas Winding Refn, le había gustado su trabajo en ‘Sexo, mentiras y cintas de vídeo’ y quería que la música de la película fuera electrónica y “abstracta” como la propia historia, por lo que inmediatamente pensó en Cliff, al que pasó una lista de temas ochenteros cuyo sonido quería que emulara.

Fue el responsable del montaje, Matt Newman, quien sugirió la canción ‘Nightcall’ para arrancar la película. Incluida en el tercer EP del francés Kavinsky, publicado en 2010 y disponible en Spotify, no podía constituir una opción mejor. La produjo Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, SebastiAn la mezcló y Lovefoxxx de CSS hizo los coros. Aunque lo que seguramente terminó de convencer al equipo de ‘Drive’ fue esa letra que comienza diciendo: “te voy a llamar por la noche para decirte cómo me siento, voy a llevarte a las colinas en coche, voy a decirte algo que no quieres escuchar”. Curiosamente, la segunda pista del mencionado EP, ‘Pacific Coast Highway’, también hablaba sobre un conductor.

Al margen de esta joya que ha sido sampleada por Lupe Fiasco, otra de las pistas destacadas de la película es ‘Under Your Spell’ de Desire, contenida en ‘II’, su disco de 2009 (Spotify). La producción de la banda de Johnny Jewel, Nat Walker y Megan Louise supone otra canción de lo más adecuada para lo que se nos cuenta (“¿Sabes la diferencia entre amor y obsesión?”) que debería relanzar la carrera de la formación, de la que os hablamos con motivo de nuestro especial “Italians Do It Better“.

Johnny Jewel es uno de los nombres más implicados en la banda sonora, pues aparte del tema escogido de Desire, aparece ‘Tick Of The Clock‘ de otro de sus proyectos, Chromatics. La canción aparecía en el disco llamado (atención al título) ‘Night Drive’, que además contenía el subtítulo ‘Original Motion Picture Soundtrack IV’.

El círculo se cierra con la inclusión de la ambiental (en sintonía) ‘An Ending’ de Brian Eno, ‘Oh My Love‘ de Riz Ortolani y la cantante y actriz de los años 50 Katyna Ranieri (de nuevo Italia), bastante similar a ‘To Make You Feel My Love’ y más carne de Oscar (Ortolani de hecho ha estado nominado a alguno); y otro francés, David Grellier, que ha firmado trabajos como Valerie y Collage y dona aquí el tema de este último proyecto, ‘A Real Hero’, con la colaboración de Electric Youth. El EP de 2009 en el que se incluía también está disponible en Spotify y de nuevo no hay que ser un lince para comprender la adecuación para el proyecto de su letra, que llega a hablar sobre un piloto que es un héroe, pero un ser humano al mismo tiempo.

En relación a este proyecto, músicos, escritores, fotógrafos y diseñadores, entre otros, se han unido al disco ‘Themes For An Imaginary Film’, que desde Italians Do It Better se lanzó en formato digital hace unos días. Se han involucrado Glass Candy, Chromatics, Mirage y Desire, que además lo presentaron con una fiesta en Los Ángeles (ciudad en la que se desarrolla ‘Drive’) en Nochevieja. Las 37 canciones del disco pueden escucharse en Soundcloud y saldrá una edición en doble CD y triple vinilo a lo largo de este año. No sabemos si este taquillazo ayudará a algunos de estos protagonistas a pegar un pequeño o gran pelotazo, pero al menos en lo artístico los distintos autores pueden presumir de haberse inmiscuido en un proyecto en el que todas las piezas encajan estéticamente mejor imposible.

SYMMETRY / THEMES FOR AN IMAGINARY FILM by JOHNNY JEWEL