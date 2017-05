La La Love You, a los que conoces por su paso por las semifinales de Eurovisión o por la edición de su disco homónimo a finales del año pasado en Subterfuge, denuncian que su batería ha recibido una paliza por parte de la policía, además de haber sido retenido durante 30 horas sin motivo.

El grupo acudió a dar un concierto en la Sala Stereo Club de Gijón el pasado fin de semana. Después del show, según han indicado en Facebook, Rafa, el batería, que había decidido irse a casa, fue atacado por dos policías que iban vestidos de paisano. Este es el texto que han subido a las redes sociales:

“El sábado, después del concierto en Gijón, Rafa (batería de La la love you) fue atacado, literalmente, por dos policías de paisano.

Le pegaron sin identificarse ni darle ninguna explicación y una vez esposado siguieron dándole golpes con el consentimiento del resto de policías de la comisaría. Ha estado más de 30 horas encerrado en el calabozo.

Rafa está bien y tranquilo.

Agradecemos que nos ayuden a difundir”.

Según el grupo ha relatado en una entrevista con la web Playground, esa noche alguien había golpeado a un policía, y a Rafa lo confundieron con el agresor. Además, no llamaron al bajista de su grupo como él había pedido para que notificara su detención. “Di el nombre de Rober, el bajista de mi grupo, pero nunca le avisaron. No fue hasta que ellos vinieron a denunciar mi desaparición cuando supieron que yo había sido detenido”.

Rafa ha contado que pasó verdadero miedo: “En el calabozo estaba completamente aislado y aterrado. Me dieron permiso para salir a orinar, pero tenía tanto miedo que preferí no hacerlo. Me bebí un zumo, lo recorté y lo utilicé como orinal”. En Mondo Sonoro añade: “Lo pase muy mal, todavía sigo muy asustado, con miedo. Físicamente estoy bien, mi abogado dice que me tuvieron 30 horas para que se me quitaran los moratones”. Ahora se plantea cómo demostrar ante el juez que él no fue autor de ninguna agresión y que además fue agredido y detenido sin motivo.