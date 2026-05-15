Drake saca tres discos de golpe

Drake había anunciado que su nuevo disco, ‘ICEMAN’, se podría escuchar a partir de hoy, 15 de mayo. Lo que ha mantenido como sorpresa hasta hoy es que planeaba lanzar hasta dos discos más, y es que desde hoy la discografía de Drake suma 11 títulos: aparte de ‘ICEMAN’ están disponibles ya otros dos álbumes nuevos, ‘Maid of Honour’ y ‘HABIBTI’.

¿Cuál es la diferencia entre los tres lanzamientos? Así, a bote pronto y escuchando por encima, parece que ‘ICEMAN’ es el disco más centrado en los ritmos del trap de los tres, mientras que ‘Maid of Honour’ explora sonidos electro y ‘HABIBTI’ otros más R&B y “moody”. Sus fans están de enhorabuena, ya que estos tres álbumes suman 43 canciones nuevas de Drake en un solo día.

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De momento, el focus track es ‘Ran to Atlanta’, con Future y Molly Santana, que pertenece a ‘ICEMAN’. El que quizá no debamos olvidar es el principal lanzamiento de Drake de hoy, y el que llevaba teaseando desde hace meses. De hecho, hace unas semanas ideó una curiosa estrategia de marketing que consistió en revelar la fecha de lanzamiento del disco con un bloque de hielo.





