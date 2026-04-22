200 toneladas de hielo: así revela Drake la fecha de ‘ICEMAN’

Imagina tener que fundir a la fuerza una estructura de hielo de más de 200 toneladas para encontrar la fecha de salida del disco de tu artista favorito. Durante estos días, esto ha sido una realidad para los fans de Drake. Ahora sabemos que ‘ICEMAN’, en teoría, estaría disponible el próximo de 15 de mayo, pero se han necesitado picos, martillos y hogueras para averiguarlo.

El pasado 20 de abril, Drake colocó una enorme escultura de hielo formada por bloques más pequeños en un parking de Toronto. Su plan era que el hielo se fundiese con el tiempo, revelando en su interior la fecha de salida del anticipado ‘ICEMAN’. Según Pitchfork, habrían tenido que pasar al menos dos semanas para que la estructura se fundiese completamente. Los fans de Drake no han querido esperar tanto.

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Algunos de los vídeos que circulan por Internet son surrealistas, con personas intentando destruir el hielo a base de martillazos. La idea de hacer una hoguera en lo alto de la estructura también le ha parecido buena a algunos. De esta forma, la policía se ha visto obligada a colocar carteles de precaución, avisando del peligro que puede tener uno de estos bloques cayendo de forma inesperada.

Solo se ha necesitado un día para que alguien consiguiese llegar al centro del hielo. Ha sido el streamer Kishka, que huyó del lugar nada más conseguir la bolsa con la fecha del disco. En su propio stream, ha revelado que la fecha de salida de ‘ICEMAN’ será el próximo 15 de mayo.

Drake fans have now started a campfire on top of his ICEMAN structure 😂 pic.twitter.com/iFkgRaXOQ1 — ALMIGHTEE. (@realalmightee) April 21, 2026

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Drake fans are now using sledgehammers and pickaxes to try and break into the ICEMAN structure 😭pic.twitter.com/ksoonDQeuN — Kurrco (@Kurrco) April 21, 2026

Toronto streamer finds the release date for Drake’s album and runs out with it 😭 pic.twitter.com/iKvZ3ZDD5m — RTN (@RTNToronto) April 21, 2026