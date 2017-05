Meghan Trainor vuelve a subir el vídeo de ‘Me Too’ tras borrarlo por su abuso de Photoshop

Meghan Trainor ha sacado el vídeo de ‘Me Too’, segundo single de su nuevo disco, ‘Thank You’, a la venta la semana que viene. Lejos de la oscuridad pseudo urban del vídeo de ‘No’, este nuevo vídeo recupera a la Meghan más cómica, la de ‘All About that Bass’ y ‘Dear Future Husband’, aunque sin dejar de lado las coreografías tipo Britney, que Trainor hace como puede, lo cual añade más comedia al asunto. No os lo perdáis.

Actualización: la cantante ha retirado el vídeo de YouTube tras advertir un “error de Photoshop”. Concretamente, Trainor ha lamentado que su cintura haya sido adelgazada por el equipo de realización del vídeo sin su permiso. “Mi cintura no es tan pequeña”, ha dicho. “Mi cintura estaba enorme ese día. No sé por qué no les ha gustado mi cintura pero yo no he aprobado este vídeo y ha salido al mundo, así que estoy avergonzada”. Cabe recordar, claro, que la canción con la que Trainor se hizo famosa, ‘All About that Bass’, celebraba el cuerpo femenino voluptuoso.

La nueva versión del vídeo sale mañana. Mientras, os dejamos con la canción vía Spotify.

Actualización 2: ya está aquí el vídeo supuestamente sin abuso de retoques: