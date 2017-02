Hope Sandoval: “No sé quién es Lana del Rey”

La suma de Hope Sandoval de Mazzy Star y Colm Ó Cíosóig de My Bloody Valentine iguala a The Warm Inventions, que no es una de las formaciones paralelas con más proyección mediática del mundo, entre otras cosas porque ha editado solo dos discos desde su formación en 2001, pero sí una de las que más culto ha recibido gracias al origen de sus dos integrantes principales así como a la calidad de sus preciosas canciones. Mañana 4 de noviembre The Warm Inventions sucede a ‘Through the Devil Softly’ con un tercer largo titulado ‘Until the Hunter’ sobre el que hablamos, entre otras cosas, con Hope y Colm que, sí, por teléfono son tan recogidos como en disco, como percibiréis al instante.

Quería empezar la entrevista preguntándoos por la portada de vuestro nuevo disco. Es una medusa, ¿no? Que contiene un paisaje dentro… Es una portada curiosa. ¿Qué habéis querido expresar con ella? ¿En qué modo creéis que refleja el contenido del disco?

Hope: No creo que sea tan diferente a nuestras portadas anteriores. Tiene más detalle, quizás…

Colm: Es más luminosa.

Kurt Vile canta y toca la guitarra en ‘Let Me Get There’. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Sois fans de él?

Colm: Un día, Hope y yo estábamos en una tienda de discos, Kurt Vile empezó a sonar de fondo y pregunté quién era. Compramos sus discos y nos gustaron. Hope pensaba que estaría bien que ‘Let Me Get There’ incluyera a un artista invitado, así que se lo pedimos a Kurt y aceptó.

El videoclip es intrigante, contiene cabezas voladoras, como tzantzas… ¿Qué habéis querido expresar con este vídeo?

Hope: No creo que sea un vídeo oscuro. Nos influyó el trabajo de Maya Deren. Parece oscuro porque los colores son oscuros pero las imágenes del vídeo son alegres.

Colm: Es una historia de amor diferente, que va más allá de la simple historia de amor, una historia que se desarrolla en otro mundo.

‘Into the Trees’ es muy distinta al resto del disco. Dura 9 minutos y es bastante mística.

Colm: No sé cuál es la historia de ‘Into the Trees’, Hope se sabe la letra.

Hope: Alguien a quien conocí en Londres me llevó al bosque. Y si ninguno de los dos sabéis lo que eso significa, tendréis que investigar…

“Alguien a quien conocí en Londres me llevó al bosque [de eso habla ‘Into the Trees’]. Y si ninguno de los dos sabéis lo que eso significa, tendréis que investigar…

– Hope Sandoval”

‘I Took a Slip’ es una canción que llama la atención desde el principio. Es muy vívida y contiene arreglos muy variados. ¿Qué me puedes contar de ella?

Colm: ‘I Took a Slip’ era una canción acústica en principio, pero entonces empezó a crecer y la llevamos a un espacio diferente con la ayuda de nuestros músicos. Es una canción… “sagrada”, como de iglesia, tirado muy por los pelos…

¿Alguna canción del disco de la que os sintáis especialmente orgullosos?

Colm: Eso es como preguntarle a una madre por su hijo favorito. Estoy orgulloso de todas. ¿A qué se refiere ese orgullo? ¿A la canción más exitosa o a la que tiene la composición más interesante?

Me refiero a la canción que te haga sentir, como compositor, que has logrado algo superior a nada de lo que hayas hecho antes.

Colm: [Piensa] Espero que Hope pueda responderte a eso. Yo no puedo señalar una en particular. Todas me gustan. Todas tienen buenas historias.

Hope: Todas son muy buenas, si no pensáramos eso de todas, no estarían en el disco. Mi favorita cambia cada día. Pero hoy diría que mi favorita es ‘Into the Trees’. Cuando la grabamos, éramos solo Colm y yo; entonces, un día compré un órgano precioso de Alemania. Era la primera vez que lo tocaba e hicimos una sesión improvisada espectacular en una torre en Irlanda llamada Martello Tower. La sesión fue larguísima, lo pasamos genial, tocamos y bebimos vino hasta las tres de la mañana. No podíamos dejar de escuchar la canción cuando la grabamos. Me encanta, tiene un rollo muy oscuro y mágico.

Colm: Fue genial grabar en esta torre. Es una atmósfera diferente a la del estudio, con todas esas paredes de piedra…

“No pienso en la música en términos [de géneros]. No sé ni qué es la música electrónica. ¿Es música eléctrica?”

– Hope Sandoval

Hope, has cantado en ‘The Spoils’ de Massive Attack. Ya cantaste con el grupo, de hecho, en 2009, cuando salió el anterior disco de Warm Inventions…

Hope: Massive Attack y yo hemos escrito un montón de canciones juntos. No sé cuántas ya. El grupo me envía ideas de vez en cuando y me pide si puedo pasarle una melodía vocal y una letra y eso es lo que pasó con ‘The Spoils’.

¿Nunca has pensado en grabar un disco enteramente electrónico?

Hope: No pienso en la música en esos términos. Si alguien me envía música, no sé qué cómo se llama, no sé el estilo, pienso más en que me han enviado una melodía de teclado, una línea de bajo… Para mí solo es música. No sé ni qué es la música electrónica. ¿Es música eléctrica?

No sabes nada del disco de Massive Attack, ¿verdad?

Hope: No tengo ni idea de qué está haciendo el grupo pero seguro que tiene planes de sacar un disco. He trabajado en un par de canciones para este proyecto. El grupo ha trabajado con varios artistas y creo que, en algún momento, decidirá qué canciones encajan mejor en su concepto.

“No sé quién es Lana del Rey [pero] me gusta su nombre”

– Hope Sandoval

¿Percibes la influencia de Mazzy Star en artistas actuales como Beach House o Lana del Rey?

Hope: Sí pero Beach House tiene un estilo variado, no me parece que su último disco o el anterior suenen a Mazzy Star, aunque sí escuché esta influencia en uno de sus discos, creo que ‘Devotion’.

Colm: Puedes escuchar la influencia de su sonido en Beach House pero el grupo tiene su propio estilo.

Hope: Siempre es positivo que alguien se inspire en tu trabajo. Está destinado a suceder, [Colm y yo] llevamos tocando muchos años.

‘Ultraviolence’ de Lana Del Rey también es bastante Mazzy Star, ¿no crees?

Hope: No sé quién es.

Colm: No hemos escuchado el disco. Sé quién es pero no hemos oído el álbum.

Hope: No sé quién es. ¿Es americana?

Sí, es norteamericana, de Nueva York.

Hope: No sé quién es, la buscaré. Me gusta su nombre.

No es su nombre real, ella se llama Elizabeth Grant.

Hope: Se le ha ocurrido un buen nombre artístico.

Hope, ¿has percibido algún cambio en el modo de cantar que se lleva últimamente, por ejemplo en los programas buscatalentos tipo ‘American Idol’, con el que te caracteriza?

Hope: Siempre ha habido gente con voces grandes y gente con voces más pequeñas. Yo no tengo una voz grande, por eso canto tranquilamente, no sé cómo usar mi voz de esa manera, si lo supiera, probablemente lo haría [ríe].

“Percibo la influencia de My Bloody Valentine en muchas bandas actuales, también en grupos metal”

– Colm Ó Cíosóig

Colm, ¿has leído la lista de los mejores discos shoegaze de Pitchfork? ‘Loveless’ es número uno. Los otros dos discos del grupo también salen. No sé si te interesan las listas…

Colm: No he leído Pitchfork en los últimos días. Francamente, no me interesan las listas pero está bien saber eso [ríe].

¿Percibes la influencia de My Bloody Valentine en bandas actuales?

Colm: Sí, hay muchas bandas actuales en las que percibo el sonido de My Bloody Valentine. Luego también han salido algunos tributos como uno japonés llamado ‘Yellow Loveless‘, que es un disco muy interesante y entretenido. También he percibido la influencia de la banda en algunos grupos de metal modernos, por ejemplo en la manera que usan las guitarras. Es raro que nuestro sonido haya llegado a otros territorios musicales como este.

¿Hay novedades de My Bloody Valentine? No publicáis nada en las redes sociales desde 2014…

Estamos pensando en hacer un disco nuevo, quizá el año que viene…

Foto: web oficial