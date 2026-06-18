Bad Bunny hace historia y supera los 1.000 millones en giras

Era evidente que la gira mundial de Bad Bunny iba a reducir a cifras monstruosas todo lo que se le pusiera por delante en estadios. Ahora, Billboard confirma el fenómeno con datos. En España, uno de sus puntos más fuertes ha sido Madrid, donde sus 10 conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano han reunido a unas 623.000 personas y han generado alrededor de 96,1 millones de dólares en ingresos.

Barcelona, por su parte, ha aportado alrededor de 120.000 asistentes en sus dos conciertos en el Estadi Olímpic, dentro de un tramo español que, en conjunto, ha superado ampliamente las 800.000 entradas vendidas, situando a España como uno de los mercados clave de toda la gira, para sorpresa de nadie.

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A nivel global, la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ ha superado ya los 360 millones de dólares en recaudación y los 2,4 millones de entradas vendidas en sus primeras 41 fechas, convirtiéndose en el tour más grande realizado fuera de Estados Unidos en términos de ingresos y asistencia. Europa y Latinoamérica han sido los principales ejes de la gira.

Con estos resultados, Bad Bunny no solo consolida el mayor tour de su carrera, sino que también ha rebasado los 1.000 millones de dólares en ingresos acumulados con todas las giras que ha realizado en su carrera a nivel global. Bad Bunny es la primera superestrella latina -y la primera no angloparlante- en alcanzar ese nivel de facturación en el directo global.

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Quedan 15 conciertos aún por contabilizar hasta su show final el 22 de julio en Bruselas y Billboard reporta que las cifras finales podrían cerrar en torno a los 450 millones de dólares o más.

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