Cecilio.G se disfraza de cantautor sobre un tema de System of a Down: “Los macarras ya no gustan”

El singular trapper de Barcelona Cecilio.G, de infinitos AKAs (ceegeeofthegang, Joa, Caries Hoe…), acaba de lanzar una nueva mixtape que había venido avanzando en las últimas semanas. Se llama ‘Max Power’ y es otra muestra de su peculiar y agresivo flow, desplegado en doce cortes en los que cuenta con producciones de Enry K y Jeezy Beats, además de colaboraciones de MCs populares como Kidd Keo y otros que comienzan a despuntar como Lil Moss.

Entre cortes dedicados a Kanye West o el Toro de la Vega (“me quieren joder, me quieren pinchar”), llama la atención ‘Canción bonita con tape stop’. Se trata de un tema en el que Ceci se pone el disfraz de cantautor urbano, con una letra de desamor (aunque chunga: “desfasao, mis modales los desmejoré; bacilón, me pongo como un demonio, lo sé”) montada sobre una guitarra arpegiada de ‘Lonely Day’, de System of a Down. Como indica su nombre, está montada a base de “parar la cinta” para aislar el punteo, de forma tremendamente amateur, pero oye, funciona.

Recordemos que Cecilio, pese a no tener un disco oficial en el mercado, es uno de los MCs de trap más activos y veteranos de la escena estatal. Se dice que fue él el que aglutinó a los que hoy son PXXR GVNG cuando Young Beef y Khaled llegaron a Barcelona desde su Granada natal, pero aquello acabó de muy mala manera y ahora son enemigos acérrimos (en ese selecto grupo también se cuentan los Agorazein, que hace días lanzaban el recomendable ‘Siempre’). Más tarde trabajó con Pimp Flaco y Kinder Malo, pero finalmente estos dos últimos fueron a lo suyo bajo la etiqueta Dora Black (ahora fichados por Subterfuge). Últimamente los mejores aliados de Ceci han sido los madrileños El Coleta y Jarfaiter, con los que ha hecho numerosos bolos por todo el país.