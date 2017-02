The Jesus & Mary Chain, en Madrid y Barcelona

Si hace unos días The Jesus & Mary Chain eran noticia porque compartían un nuevo single, ‘Amputation‘, extraído de su primer disco en 18 años, hoy lo son porque anuncian fechas en Barcelona (29 de abril, Razzmatazz 1) y Madrid (30 de abril, La Riviera). Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Tras repasar su carrera, la nota de prensa recuerda la existencia de su nuevo álbum: “Esa semilla por fin dará sus frutos en Marzo de 2017 y es que Alan McGee (co-fundador del sello Creation y la primera persona que creyó en la banda halla por 1984) anunciaba recientemente la salida del evasivo y esperado nuevo disco de The Jesus And Mary Chain a través de Warner Bros. “Va a ser algo enorme, algo realmente importante para la música!”… Y es que será el primer disco de estudio en 18 años, tras “Munki (1998)” y donde por fin se cerrará el círculo para los hermanos Reid. El disco se titula “Damage And Joy”, contiene 13 canciones nuevas y una nueva versión de “All things must pass”, tema incluido en el recopilatorio “Upside down; The Best of The Jesus And Mary Chain”. “Damage and joy” es una expresión inglesa de júbilo y el disco se publicará en CD y doble vinilo de 180 gramos con tarjeta de descarga”.