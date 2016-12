“Claro que sí, guapi”: pizzas, donuts y “vaporwave” en el vídeo del “chic para mí, chic para ti” de Ikki y Ms. Nina

Tentaciones estrena hoy el videoclip de ‘Chic’ de Ikki con la revelación Ms. Nina, la canción del “chic para mí, chic para ti” y el “claro que sí, guapi” (sí, es una canción de verdad, no un tono publicitario) que tan popular es estos días en nuestro país gracias al deternillante anuncio de Chicfy en el que suena y en el que la modelo Coral González perrea como si se la fuera la vida en ello.

Decir que el mejor momento del vídeo, que ha obrado el mismo Ikki, es cuando Ms. Nina aparece perreando encima de una pizza es quedarse corto: la estética “vaporwave” y Tumblr llevada al extremo del vídeo produce otros momentos cumbre como cuando Ms. Nina echa un escupitajo que se convierte en un montón de ropa o cuando la misma aparece poniéndose las botas en una mesa mientras suena la canción. Chic para mi, chic para ti.

Ikki, que también sale en el vídeo, se ha encontrado este año con un hit viral que prabablemente ni esperaba gracias al anuncio de Chicfy. No es su primera incursión publicitaria, pues a través de su grupo The Zombie Kids ha sonado en anuncios de Calvin Klein, Lacoste o Red Bull. El primer álbum de The Zombie Kids salió en 2012 a través de Universal.