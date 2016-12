Taylor Swift y Zayn, en la lista de singles española

La entrada más fuerte de la lista de singles española es ‘I Don’t Wanna Live Forever‘, la canción que prácticamente en secreto grabaron Taylor Swift y Zayn para ’50 sombras más oscuras’, la nueva película de la saga ’50 sombras de Grey’ que se estrenará el año que viene. Gracias no a su aparición en iTunes, sino con motivo de su llegada a Spotify, la canción es puesto 60 en nuestro país. El tema es el 24º tema más radiado de España y la película está por estrenar, por lo que seguramente este no sea su cenit. No, esto de momento no es un flop para ninguno de los dos.

1(1) Shakira, Maluma / Chantaje

Continúa una semana más en el número 1 ‘Chantaje’ de Shakira y Maluma, suponemos que acercándose al segundo platino.

39(56) Mariah Carey / All I Want For Christmas Is You

La subida más fuerte de la semana previa a la Navidad es, cómo no, el ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey.

60(E) Zayn, Taylor Swift / I Don’t Wanna Live Forever

Mientras esta es la primera semana en la lista para lo nuevo de Zayn y Taylor, en Estados Unidos y Reino Unido sí hubo entrada durante la semana anterior, pues en estos países iTunes tiene más peso. Ahora mismo ‘I Don’t Wanna Live Forever’ baja del 6 al 18 en el Billboard Hot 100 y del 16 al 19 en Reino Unido.

64(E) Piso 21, Maluma / Me llamas (remix)

Esta colaboración de Maluma con los colombianos Piso 21 supone su 8ª canción en el top 100 español. Las otras son ahora mismo ‘Chantaje’ (1), ‘Vente pa’ca’ con Ricky Martin (6), ‘Borro cassette’ (30), ‘El perdedor’ (34), ‘Sin contrato’ con Fifth Harmony (53), ‘Cuatro Babys’ (57) y ‘Desde esa noche’ con Thalía (79).

70(E) Manuel Carrasco / Desde aquí del otro lado

No conforme con tener el 2º disco más vendido de la semana, un año después de su edición, aunque ayudado por una reedición, Manuel Carrasco ha sacado este tema inédito para celebrar que va a ser padre.

Mientras, ‘Uno x uno’ sigue en el 88 y ‘Yo quiero vivir’ en el 97 en esta misma lista de singles.

89(E) Robin Schulz, David Guetta, Cheat Codes / Shed a Light

El EDM sigue dando sus coletazos y esta semana entra en listas la canción del DJ alemán que ha sido puesto 56 en Reino Unido y número 12 en Alemania.

98(E) Wham! / Last Christmas

Aunque esta lista solo acoge los streamings y unas pocas ventas del 16 al 22 de diciembre, y George Michael murió el 25, reentra en lista una vez más ‘Last Christmas’. Según Promusicae es su 26ª semana en la lista española tras haber sido top 9.