Joe La Reina, nuevo número 1 de JENESAISPOP

Joe La Reina es el nuevo número 1 de JENESAISPOP con su single ‘Leonor’, que ha acumulado durante las dos últimas semanas 10.000 escuchas en Spotify. Otras entradas de esta semana movida en nuestra lista son ‘Futile Games in Space and Time’ de Evripidis & His Tragedies, ‘Bolleras como tú’ de Lidia Damunt, ‘Better than Me’ de Blood Orange, ‘True Disaster’ de Tove Lo, ‘No queda nada’ de Kokoshca, ‘Ici et Maintenant’ de Yelle, ‘Una mierda como un castillo’ de Anntona y ‘We the People’ de A Tribe Called Quest. Esta semana nos despedimos de ‘Cheap Thrills’ de Sia, al llevar más de 20 semanas y estar en la mitad baja de la tabla. Podéis votar por vuestras 20 canciones favoritas para el próximo viernes, aquí.