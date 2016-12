The Avalanches dicen adiós a su año de regreso con un tema inédito

Los australianos The Avalanches regresaban este año con ‘Wildflower’, un disco de continuación tras su debut, ‘Since I Left You’, que ha tardado nada más y nada menos que 16 años en llegar. Por eso, 2016 ha debido ser especial para el grupo australiano y ellos quieren despedirlo en condiciones, ofreciendo a sus fans un tema inédito. Por estilo, con un sampler modificado que intuimos extraído (como es costumbre en ellos) de un viejo tema soul y la ambientación psicodélica, resulta evidente que se trata de un descarte de su último álbum.

La canción se llama ‘Bad Day’ y cuenta con la colaboración vocal del cantante norteamericano Freddie Gibbs. Este 2106 también ha sido un año complicado para él, puesto que en enero fue acusado por una agresión sexual en Viena, Austria, a finales de 2015, enfrentándose a una posible condena de 10 años de prisión. Finalmente, el pasado septiembre fue absuelto de los cargos.

En cuanto a ‘Wildflower’, el álbum cosechó un éxito crítico notable tras su edición, y eso se ha reflejado en su aparición en múltiples listas de los mejores álbumes de 2016 para medios musicales como Spin, Paste, Under The Radar o Pitchfork (aunque solo en su lista de electrónica, no en la general). También ha sido uno de los discos del año para la redacción de JENESAISPOP, situado en el puesto número 12 de nuestra lista de 50. En cambio, nuestros lectores no lo han juzgado igual de bien y ha quedado fuera de su selección. Os dejamos con ‘Bad Day’, pues.