Los mejores discos de 2016 para los lectores de JNSP

‘Blonde’ de Frank Ocean es el mejor disco de 2016 para los lectores de JENESAISPOP, seguido de ‘Lemonade’ de Beyoncé y ‘Blackstar’ de David Bowie. Durante días, los lectores han elegido su top 5 dando lugar a un top 10 bastante parecido al nuestro con la excepción de Radiohead y Pet Shop Boys, cuyos últimos lanzamientos aparecen mucho más alto en la lista de los lectores.

¿Qué más diferencias encontramos respecto a nuestra lista de mejores discos de 2016? Fuera del top 10, muchas. Los lectores reivindican especialmente el último trabajo de Ariana Grande, aupándolo al número 11, además de lo nuevo de Lady Gaga, ANOHNI, Britney o Zayn. En la parte baja del top encontramos un curioso mejunje con Car Seat Headrest, Tom Chaplin de Keane, Aurora, Danny Brown, Banks o Garbage. Curiosamente, aparece el disco de Christine and the Queens, que en 2015 fue descartado por los votantes por pertenecer a 2014 (este año ha habido otra nueva edición más). Entre los discos que han gustado mucho en la redacción, pero no entre el público, varios ejemplos: The Avalanches, El Guincho, El Último Vecino, Andy Shauf, Hamilton Leithauser & Rostam y, de manera especialmente sorprendente, León Benavente. Gracias a Dardo por el recuento de votos. A partir del top 49 aparecen discos ya votados por solo una persona.

1. Frank Ocean – Blonde

2. Beyoncé – Lemonade

3. David Bowie – Blackstar

4. Radiohead – A Moon Shaped Pool

5. Pet Shop Boys – Super

6. Kanye West – The Life of Pablo

7. Triángulo de amor bizarro – Salve Discordia

8. Bon Iver – 22, A Million

9. Rihanna – ANTI

10. Shura – Nothing’s Real

11. Ariana Grande – Dangerous Woman

12. Tove Lo – Lady Wood

13. Solange – A Seat At The Table

14. James Blake – The Colour In Anything

15. Lady Gaga – Joanne

16. ANHONI – Hopelessness

17. Las Bistecs – Oferta

18. The Radio Dept – Running Out Of Love

19. Angel Olsen – My Woman

20. M83 – Junk

21. Britney Spears – Glory

22. Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton Tree

23. Zayn – Mind Of Mine

24. Carly Rae Jepsen – Emotion : Side B

25. Michael Kiwanuka – Love & Hate

26. Kaytranada – 99,9%

27. PJ Harvey – The Hope Six Demolition Project

28. The Weeknd – Starboy

29. Daughter – Not To Disappear

30. Chance The Rapper – Coloring Book

31. Car Seat Headrest – Teens Of Denial

32. Drake – VIEWS

33. Miss Caffeína – Detroit

34. Leonard Cohen – You Want It Darker

35. Josef Salvat – Night Swim

36. Tom Chaplin – The Wave

37. Moderat – III

38. Bat For Lashes – The Bride

39. Anna Meredith – Varmits

40. Mitski – Puberty (II)

41. Christine and The Queens – Chaleur humaine

42. Banks – The Altar

43. MIA – AIM

44. Elliphant – Living Life Golden

45. Garbage – Strange Little Birds

46. Espanto – Fruta y Verdura

47. Danny Brown – Atrocity Exhibition

48. Aurora – All Demons Greeting Me As Friends