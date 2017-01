Tove Lo / Lady Wood

“Me importa una mierda”, canta Tove Lo en ‘True Disaster’, una de las mejores canciones de su segundo disco, ‘Lady Wood’. “Sé que me va a hacer daño”. La cantante sueca se arriesga con sus relaciones románticas y eso se traduce también en una obra pop arriesgada en su carácter conceptual -tanto musical como narrativo- que sitúa a una Tove Lo perdida en una discoteca… pero consigo misma e intentando buscar una salida a su confusión a través del sexo y el hedonismo. ‘Lady Wood’ es arriesgado precisamente porque no tantos discos pop enmarcan conceptualmente historias puramente sexuales pero Tove Lo se toma el sexo en serio y, por lo tanto, también su disco.

‘Lady Wood’ se divide en dos partes separadas por sendos interludios y va sobre la “sensación de hormigueo que produce el deseo sexual y su revés, cuando te sientes algo incómoda con la situación pero quieres perseguir esa sensación otra vez”. La música es puramente bailable, sin embargo, donde en ‘Queen of the Clouds’ las canciones conectaban temáticamente pero no tanto por estilo, ‘Lady Wood’ mantiene una coherencia sonora de principio a fin caracterizada por una producción sintética minimalista, de ritmos contundentes pero gélidos, y por unas melodías que evitan en su mayor parte resultar obvias para la radiofórmula, hasta el punto que el primer single del disco, ‘Cool Girl’, se ha revelado como todo un “grower” en lugar de como el hit inmediato que muchos esperábamos tras el éxito de ‘Habits (Stay High)’ y ‘Talking Body’.

El álbum, de hecho, no anda escaso en hits potenciales a su altura y donde ‘Influence’ con Wiz Khalifa ofrece una tensión sensual irresistible de la que Lo se deshace en un final explosivo a cámara lenta, ‘True Disaster’ opta por un estribillo melodioso a la par que melancólico y ‘Vibes’ por combinar ritmos pantanosos con guitarras acústicas y una melodía vocal entre cálida y distante de las que atrapan sin que te des cuenta. ‘Keep it Simple’ captura una intensidad magnética en su fusión de house y trance mientras Tove nos cuenta que tiene miedo a cerrarse a una única relación por cuánto ha sufrido en el pasado. “Me voy a la cama contigo pero sueño con él / ¿crees que quiero? no, odio que él gane”, lamenta. “¿Cómo olvidar lo rota de cojones que he estado? / Pero ya me estoy curando”.

Aunque ‘Flashes’ peca de azucarada (podría ser de la peor Halsey) y ‘WTF Love Is’ de un estribillo un tanto forzado que no tiene pinta de crecer con las escuchas sino todo lo contrario, la mayoría de estas canciones funciona y su concepto también. La estructura del álbum, sin ir más lejos, se desarrolla hilvanada por varios interludios internos bien colocados y es circular, pues el álbum no se acaba nunca ya que, al final, Tove Lo no se va de la discoteca sino que se toma otra copa. Por suerte, musicalmente y a pesar de algún que otro desliz, ‘Lady Wood’ es uno de esos discos que apetece escuchar una y otra vez y sin el modo aleatorio puesto. De nuevo, muy pocos discos pop actuales consiguen eso.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘Influence’, ‘True Disaster’, ‘Cool Girl’, ‘Vibes’, ‘Keep It Simple’

Te gustará si te gusta: el pop comercial con melodías no tan obvias y producciones cuidadas

Escúchalo: Spotify

Cómpralo: Amazon