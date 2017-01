Rizos, la aventura trap-rock de un Tremenda Trementina

Tras tres discos notables (su debut, ‘Sangre pop‘ y ‘Olivia‘, editado en 2016), Tremenda Trementina se ha consolidado como uno de los proyectos de pop, en sus sentido más amplio, más interesantes del panorama nacional. Pese a no haber explotado comercialmente a la altura de lo que sus canciones merecen, la banda comandada por los pamploneses Adriana de la Fuente y Pablo Villafranca sí ha logrado pulir su personalidad de forma llamativa y reunir un buen puñado de potenciales hits.

Pero sus inquietudes van más allá de este grupo y su sonido. Hoy en JENESAISPOP estrenamos la primera canción de Rizos, proyecto personal de Pablo. En este proyecto, el músico pretende mostrar una “mezcla de estilos, ritmos variados y letras directas. Todo un collage para viajar a cualquier otra parte”.

Y como muestra, un botón: ‘Navidad’, de temática ideal para estos días. Sin embargo, no temáis, no se trata de ooootro villancico, sino que Pablo ahonda en un trasfondo bastante más crápula detrás de imágenes realacionadas con los fastos invernales. Musicalmente, se trata de un tema de cadencia pesada y fondo ruidoso, con una base y una forma de cantar casi rapeada, con evidentes guiños al trap y actitud desafiante. ‘Navidad’ forma parte del primer disco de Rizos, que ha sido grabado por Guillermo F. Mutiloa (Wilhelm and The Dancing Animals) y se lanza el próximo 20 de enero.