Beyoncé, Radiohead, Kendrick Lamar y Lorde actuarán en Coachella 2017

Coachella, el festival de festivales, en el que Calvin Harris puede compartir cartel con Guns ‘N Roses sin que nadie se quede como Melania Trump cuando mira, ha revelado el cartel de su edición de este año, que tendrá lugar en Indio, California las semanas del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril. Los cabezas de cartel son Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar. También actuarán Lorde, que ya ultima disco para este año; The xx, Father John Misty, DJ Snake, Future Islands o unos Empire of the Sun colocados bastante alto en la programación mientras The Avalanches, que no han actuado en Estados Unidos en más de diez años, aparecen en pequeño por abajo (curiosamente, ambos grupos son de Australia). ¿Se ha hecho el Coachella un Primavera?

Además, entre los artistas confirmados encontramos a New Order, Bon Iver, Future, Róisín Murphy, Travis Scott, Mac Miller, Glass Animals, Nicolas Jaar, Tove Lo, Mac DeMarco, Justice, Schoolboy Q, Martin Garrix, DJ Shadow, Banks, KAYTRANADA, Shura, Crystal Castles, Mitski, Whitney, Twin Peaks, Warpaint, Devendra Banhart y un largo etcétera que puedes consultar debajo de estas líneas o en la página web del festival.

Como Glastonbury, donde la misma Beyoncé actuó en 2011, Coachella ha sorprendido por el eclecticismo de su cartel en los últimos años, cuando ha juntado nombres como los de The War on Drugs y Azealia Banks con los de AC/DC o David Guetta en 2015 o los de LCD Soundsystem y Run the Jewels con los mencionados Guns ‘N Roses en 2016. Aunque ¿es tan raro ya ver a Beyoncé por aquí?