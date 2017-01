Patti Smith, Iggy Pop, Red Hot Chili Peppers, Florence, Lykke Li… aparecerán en la nueva película de Terrence Malick

En 2011, el director Terrence Malick estrenó ‘El árbol de la vida’, su película más aclamada, aunque también muy polémica, por la que fue nominado a un Óscar a Mejor director. Su siguiente largometraje, ‘To the Wonder’, estrenado en 2013, gustó mucho menos y Malick no ha publicado película alguna desde entonces.

Malick, sin embargo, lleva varios años trabajando en una nueva cinta, en principio titulada ‘Weightless’, de la que hoy conocemos detalles jugosos. IndieWire confirma que esta película lleva por título ‘Song to Song’ y se estrena el próximo 17 de marzo. Sus protagonistas son Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender y Rooney Mara y se describe como una “historia de amor moderna ambientada en la escena musical de Austin, Texas” en la que dos parejas buscan el éxito en un “paisaje rockero de seducción y traición”. Gosling y Mara interpretan a una pareja de compositores y Fassbender y Portman a un empresario de la industria musical y a una camarera, respectivamente.

No son pocos los artistas que aparecerán en ‘Song to Song’ (seguramente actuando en un escenario). IndieWire confirma a Patti Smith, Iggy Pop, Red Hot Chili Peppers, Lykke Li, Black Lips y Florence + the Machine, mientras Stereogum recuerda que St. Vincent y Neon Indian han grabado escenas para la cinta desde SXSW y especula sobre la “más que posible” participación en la misma de Arcade Fire, Fleet Foxes, Iron & Wine y John Lyndon. Pictureplane ha tuiteado a este medio confirmando que también grabó para la película y que pudo ver a Ryan Gosling fumándose un porro con Big Freedia al terminar.