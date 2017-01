El invento para mear en festivales de Rita Ora que le ha hecho perder “decenas de miles” de euros tras un fraude

Rita Ora es cantante, modelo, actriz, jueza de concursos cazatalentos e imitadora de canciones en idiomas inventados, según le venga. Lo ha hecho todo, desde cantar una canción nominada a un Oscar hasta actuar en la canonización de María Teresa de Calcuta vestida de virgen santa, pero su última aventura es para mear y no echar gota… casi literalmente.

NME informa de que Ora había invertido recientemente en una empresa que fabrica un aparato para que las mujeres puedan mear en festivales sin necesidad de abandonar su puesto. Ahora, esta empresa ha sido víctima de un fraude millonario y Ora ha perdido “decenas de miles” de euros, si bien se detalla que las inversiones de Ora están protegidas por seguros. “La posible pérdida sufrida por todas las víctimas en conjunto se presume significativa”, detalla el abogado de Ora, Graham Shear, “pero solo una proporción de la cifra total se aplicará a la entidad en la que la señorita Ora es una de muchas accionistas”.

Ora ha confesado a The Sun que esta ha sido su peor inversión hasta la fecha. “El aparato consistía en que no tuvieras que ir al baño y perder el sitio [en los festivales] porque hay gente que ha estado esperando en colas durante cinco horas así que, en lugar de mearte encima, esta especie de taza almacenaba tu pis para que pudieras usarlo después [sic]”, ha asegurado. “El invento fracasó y pensé, no me podría importar menos, ¿sabes qué? simplemente mea en el suelo”. Rita, los tienes bien puestos, ¿pero cuándo invertirás en el proyecto de sacar disco?