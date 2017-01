Bon Iver cancela su inminente gira europea, pero no el Primavera Sound

Bon Iver, presente en todas las listas de lo mejor del año que nos puedan venir a la mente con su nuevo disco ‘22, A Million‘, iba a embarcarse en una gira europea estos meses que finalmente no va a tener lugar. La gira recorría lugares como Reino Unido, Francia o Suecia durante los meses de enero y febrero. No se ha especificado la razón de la cancelación del tour, pero descartamos totalmente la baja venta de entradas tras las ventas y streamings más que saludables de su último largo, que fue número 2 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y precisamente en la semana de Navidad reaparecía en el top 100 británico. La única razón que se ha dado en Twitter es de índole “personal”. “Volveremos”, se indica también.

El grupo de Justin Vernon tiene que actuar en Primavera Sound, pero eso será mucho más adelante, por lo que este show no se verá afectado. Así nos lo confirma la organización de Primavera Sound: “Las fechas canceladas son hasta el 20 de febrero y Primavera Sound es en junio de modo que no afecta al festival”.

De hecho, en abril está anunciado en Coachella y esa fecha no ha sido cancelada.

It's with great regret that we must announce the cancellation of our forthcoming European tour and Justin's appearance on @prairie_home. . . pic.twitter.com/3nvEEA2i3r

— Bon Iver (@boniver) January 4, 2017