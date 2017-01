Quique González & Los Detectives / Me mata si me necesitas

Quique González es, junto a Iván Ferreiro, Love of Lesbian, León Benavente, Manel y Sílvia Pérez Cruz, el más vendedor en España de los nominados al Premio Ruido a disco del año que se entrega esta noche. Hay, además, “crossover” con los dos primeros, pues este ‘Me mata si me necesitas’ que se ha colado en algunas de las listas de lo mejor de 2016 estaba producido por Ricky Falkner (también este otro).

El cantautor, que durante su carrera ha pasado por Universal o Dro y en la actualidad edita en Last Tour Records y vive en una cabaña perdida en Cantabria, siempre ha sido de la escuela Bob Dylan y Neil Young, pero en los últimos años se ha ido empapando más y más de americana hasta el punto de grabar en Nashville su disco de 2009 ‘Daiquiri blues’. Aún huelen a vieja taberna ‘No es lo que habíamos hablado’ -de la que se extrae el título del largo- o ‘Ahora piensas rápido’, si bien hay también espacio para otros estilos.

A lo largo de menos de 35 minutos y 10 canciones, Quique González usa el legado de sus ídolos, entre los que también aparecen Ryan Adams o The Jayhawks, para expresar la desazón de los últimos años. Las canciones no suenan tan tristonas para retratar una ruptura de una relación importante o la muerte de su padre (muy claramente plasmada en ‘La casa de mis padres’), aunque sí llegan a transmitir la tragedia interior que supone vivir un “festival de los torpes”, en el que algo nunca “funciona porque estás en las nubes” (‘Detectives’, de título inspirado en los que fueron sus músicos durante la gira anterior y tocan aquí) o esa decadencia propia de los últimos días con alguien. “Esto no es lo que habíamos hablado y aun así me quedaría”, dice la mencionada ‘No es lo que habíamos hablado’. “Sabes cómo duele, pero quieres un poco más”, dice ‘Detectives’.

Pero también hay tiempo para levantarse y el rock&roll de ‘Sangre en el marcador’ junto a su brillante estribillo “te juro que estoy mejor” o el “por un momento vi que puede ocurrir

algo grande” de ‘Cerdeña’ son pequeñas victorias. Aunque no tanto como esa ‘Se estrechan en el corazón’ que le emparenta con The La’s o R.E.M. y esa ‘Charo’ que entona junto a Carolina de Juan “Nina” de Morgan. Justo cuando empezabas a preguntarte si no sonaba todo demasiado estandarizado, nada como un polvoriento dúo chico/chica para que nos hagamos la pregunta, ¿por qué Tulsa sí y Quique González no?

Quique González actúa en Dublín y Londres en febrero. Entradas, aquí.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Charo, ‘Sangre en el marcador’, ‘Se estrechan en el corazón’, ‘La casa de mis padres’

Te gustará si te gusta: Iván Ferreiro, Coque Malla, Tulsa

Escúchalo: Spotify