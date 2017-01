Emocionado artículo de Tony Visconti sobre su año sin David Bowie

Hoy se cumple un año de la muerte de David Bowie, y Tony Visconti, uno de sus productores más importantes, entre otros responsable del sonido de sus formidables dos últimos discos, ha acudido a Facebook para comentar cómo se enteró de su muerte (le empezaron a llegar mensajes, curiosamente pudo seguir durmiendo pues estaba exhausto tras un concierto) o cómo decidió celebrar su vida con el concierto tributo que tenía programado en lugar de cancelarlo.

Pero la parte más relevante viene cuando habla de ‘Blackstar‘. “El dolor es algo muy real. No tenemos control sobre él. He estado en una montaña rusa emocional todo este año y sé que muchos de vosotros también. Hablo con David en mi cabeza todo el tiempo. Es algo muy duro con lo que lidiar aún. En el último año de su vida, fue muy creativo y vibrante. Hacer ‘Blackstar’ no fue algo descuidado. A cada minuto sabíamos que estábamos haciendo una especie de catedral gótica. Fue un disco muy especial desde el día uno. David estaba muy contento y enérgico mientras hicimos ‘The Next Day’, pero en ‘Blackstar’ era mucho más fuerte, positivo y explotaba de creatividad. Nuestro equipo, la banda, los técnicos y todo el mundo que nos visitaba al estudio se miraba mutuamente preguntándose “¿esto está pasando?”. Cuando los singles Blackstar y Lazarus salieron, y luego el álbum, resultó que estábamos en lo cierto y celebramos junto al público. Al menos pudimos hablar de ello, aunque muy poco. Una celebración mundial explotó con la noticia de que había nueva música de David Bowie”.

Visconti cuenta cómo tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad para no decir nada sobre la grabación de este disco, como había hecho con el anterior, y concluye: “aquí termino. Trataré de aceptar que David ha muerto. He pasado por todas las fases del dolor en los pasados 365 días, incluyendo el enfado. Por supuesto, nunca nos dejó en espíritu. Hemos sido afortunados de haber vivido al mismo tiempo que él. Le hemos visto, le hemos escuchado cantar y hablar, le hemos abrazado, le hemos alabado y nos acordamos de él a diario. Fue una leyenda en vida y lo será hasta el fin de los tiempos. Pero también fue mi amigo. Le echo de menos muchísimo”.