Gorillaz “celebran” la llegada de Trump con single con Benjamin Clementine como vocalista

Al fin acaba el tortuoso camino de teasers e historietas perpetradas por Gorillaz y la otra banda de Damon Albarn, la que terminó vendiendo de sus dos primeros discos más que cualquier disco de Blur, está de vuelta con un adelanto de su nuevo disco, que saldrá “a lo largo de este año”.

Se trata de una canción llamada ‘Hallelujah Money’ y al frente de ella está nada menos que Benjamin Clementine, al que conoces perfectamente -o deberías- por su estupendo disco ‘At Least for Now‘, que hace un par de años ganaba el Mercury Prize.

En el vídeo Benjamin Clementine aparece cantando desde la Torre Trump y no es casualidad: la descripción del vídeo de Youtube indica que la canción llega en la víspera de la entrada del presidente Donald Trump, que es mañana, para “servir de comentario político en este momento histórico”.

La referencia a “un árbol sobre el que construir un muro” de la letra podría estar en sintonía con la defensa del medio ambiente realizada en el último disco de Gorillaz o bien ser una crítica al muro entre la frontera de México y Estados Unidos que prometió construir Trump, “pagado por México”, durante la campaña electoral. ¿Quizá un juego entre ambas cosas?