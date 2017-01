Love of Lesbian anuncian fechas de su gira y algo mejor

Love of Lesbian ha confirmado esta semana nuevas fechas de la gira El Poeta Halley, que les llevará por distintos puntos del país e incluso de más allá. Estarán el 3 de febrero en Londres, el 3 de marzo en Oviedo, el 4 de marzo en A Coruña, el 11 de marzo en Castellón, el 17 de marzo en Santiago, el 24 de marzo en Vilanova i la Geltrú, el 25 de marzo en Salt (Girona), el 31 de marzo en Bilbao, el 1 de abril en Atarrabia (Pamplona), el 22 de abril en Zaragoza, el 29 de abril en Santander, el 4 de mayo en Almería, el 5 de mayo en Málaga, el 6 de mayo en Cádiz y el 12 de mayo en Murcia. Las entradas para Love of Lesbian están disponibles en Ticketea. Más fechas están por venir.

Aunque si ya has visto al grupo en festivales, quizá te interese más el anuncio de una nueva edición de Carnapop el próximo 24 de febrero en la Sala Apolo de Barcelona. Según la nota de prensa, “abrirá la noche un grupo inédito y enigmático que hará su primera aparición en directo la noche del 24. Puto es una mezcla maravillosa y divertida entre Def Con Dos y Los Ganglios que no dejará indiferente a nadie. Les seguirán Los niños imantados, que vuelven a los escenarios para sacar a lucir alguna de sus covers más irreverentes junto con aquellas canciones lesbianas que no suelen aparecer en los repertorios habituales. Y el broche final a la noche la pondrán nuestros admirados Ultraplayback con su ya habitual repertorio de hits disparados a bocajarro entre bailes y sudores del cerdo más adorable. Las entradas para el Carnapop de Love of Lesbian también están en Ticketea.

Love of Lesbian estaban nominados al Premio Ruido que reconoce al disco nacional del año, pero perdieron contra ‘Salve Discordia’ de Triángulo de Amor Bizarro. Sin embargo, tuvieron la deportividad de darle “me gusta” a la foto de Instagram en la que el grupo gallego recogía su premio. Sí, entre los casi 500 “likes” hay uno de Love of Lesbian.